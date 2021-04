Vận chuyển gần 40 kg ma túy đá, 2 người lĩnh án tử

Phát hiện lực lượng tuần tra, 3 người vận chuyển gần 40 kg ma túy đá lên xe bỏ chạy nhưng 2 người bị bộ đội biên phòng bắt được.

Ngày 1/4, TAND tỉnh An Giang tuyên án tử hình An Ngọc Hà (36 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Đức Tài (21 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) cùng tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, đêm 8/5/2020, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phát hiện Tài, Hà và một người tên Ngao (không rõ nhân thân) đi xuồng máy từ Campuchia vào ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình (huyện An Phú, An Giang).

Thấy lực lượng làm nhiệm vụ, 3 người lên bờ sông Bình Di, thuê 2 xe máy để di chuyển về tổ 23, ấp Tân Khánh.

Nguyễn Đức Tài (trái) và An Ngọc Hà tại tòa. Ảnh: Tiến Tầm.

Những người vận chuyển ma túy sau đó lên ôtô do Ngao thuê để đi về hướng trung tâm huyện An Phú. Đến khu vực chợ Đồng Ky thuộc xã Quốc Thái, 3 người bỏ xuống đường 6 túi nylon màu đen rồi yêu cầu tài xế tăng ga bỏ chạy.

Tổ công tác đuổi theo ôtô nhưng chỉ bắt được Hà, Tài. Ngao nhảy xuống xe chạy bỏ trốn. Kiểm tra 6 túi nylon, cơ quan chức năng phát hiện 40 bịch nhỏ chứa ma túy đá có tổng trọng lượng 39,73 kg.

Nguyễn Đức Tài (phải) và An Ngọc Hà lúc bị lực lượng biên phòng bắt giữ. Ảnh: Chiến Khu.

Tại tòa, 2 bị cáo khai là người vận chuyển ma túy thuê cho Ngao từ Campuchia đến TP.HCM để hưởng tiền công. Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi, mong được pháp luật khoan hồng.

Tuy nhiên, xét hành vi của Hà và Tài là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX chấp nhận đề nghị của cơ quan công tố về việc cách ly 2 bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn.