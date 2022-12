Vận chuyển 90 kg pháo nổ bằng ôtô gắn biển số giả

Để tránh bị cảnh sát phát hiện, 2 nghi phạm vận chuyển pháo nổ nhiều lần thay đổi biển số giả cho chiếc ôtô, nhưng vẫn không thoát.

Diễn và Lộc bị bắt giữ cùng hơn 90 kg pháo nổ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 31/12, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã tạm giữ Lê Xuân Diễn (17 tuổi, quê Long An), Đào Tấn Lộc (19 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi tàng trữ pháo nổ.

Theo cảnh sát, trưa 29/12, đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa phối hợp Công an phường Hóa An kiểm tra ôtô mang biển kiểm soát 62A-268.06 do Diễn cầm lái chở theo Lộc tại đoạn đường dân sinh khu phố An Hòa, phường Hóa An.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 50 hộp pháo hoa nổ với trọng lượng 90,6 kg. Hai người này khai vận chuyển thuê số pháo trên cho người phụ nữ ở Long An, đến giao cho khách ở TP Biên Hòa. Để tránh bị phát hiện, trên đường đi, 2 nghi phạm đã nhiều lần thay đổi biển số giả cho ôtô.

Qua xác minh, cảnh sát xác định chiếc xe các nghi phạm dùng để vận chuyển pháo có biển số thật là 61A-268.06.

Liên quan đến tội phạm về pháo nổ, Công an TP Biên Hòa còn bắt thêm 2 vụ vận chuyển pháo nổ khác do Chu Đình Khang (29 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), Trần Xuân Hiệp (16 tuổi) thực hiện, thu giữ gần 100 kg pháo nổ.

Khang bị bắt khi đang vận chuyển 82 kg pháo nổ. Ảnh: Công an cung cấp.