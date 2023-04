Vận chuyển 2 kg ma túy, thanh niên lĩnh án tử hình

An bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật gồm 2 kg ma túy, loại Methamphetamine. Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND Thừa Thiên - Huế đã tuyên án tử hình đối với bị cáo.

Xét xử vụ án vận chuyển ma túy. Ảnh: T.B.

Sáng 27/4, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành xét xử sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến vụ án Vận chuyển trái phép chất ma túy đối với bị cáo Phan Văn An (31 tuổi, trú Quận 4, TP.HCM).

Theo cáo trạng, năm 2022, An từ TP.HCM ra TP Huế thuê phòng ở chung cư Aranya (phường Xuân Phú) làm nghề buôn bán tự do. Thời gian này, An quen biết với một người tên Đồng.

Chiều 3/9/2022, Đồng nhờ An nhận giúp gói ma túy được vận chuyển vào TP Huế bằng ôtô khách, xong việc người này sẽ cho An mượn 140 triệu đồng để mở quán ăn.

Đồng giao cho An một điện thoại di động để tiện liên lạc nhận ma túy, sau đó đưa về nơi An thuê trọ cất giấu trước. Địa điểm giao lại hàng, Đồng sẽ cho An biết địa điểm sau.

Đến khoảng 22h cùng ngày, An nhận được cuộc điện thoại hẹn đến ngã 3 cầu Tuần (xã Thủy Bằng, TP Huế) nhận hàng.

Hơn một tiếng sau, An điều khiển xe máy đến đoạn cầu Tuần và nhận từ phụ xe khách biển Thanh Hóa một hộp giấy được dán kín bằng băng keo, bên ngoài có dòng chữ "Anh Đồng, TP Huế, số điện thoại…".

Khi chuẩn bị rời đi, An bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật gồm 2 bịch ma túy, loại Methamphetamine có tổng trọng lượng gần 2 kg.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt tử hình đối với bị cáo An về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.