Van Bakel: 'Van Gaal rất thực dụng'

"Tôi nghĩ không ai vui vẻ với sơ đồ chiến thuật 5-3-2 của HLV Van Gaal. Hà Lan hợp với sơ đồ 4-2-3-1 hơn. Van Gaal rất thực dụng và ông ấy đang đạt được kết quả tốt. Nhưng ở Hà Lan, người ta thích bóng đá đẹp hơn kết quả, đó là triết lý của Johan Cruyff. Nhưng nếu Hà Lan vô địch World Cup với thứ bóng đá nhàm chán, tôi nghĩ sẽ không có ai phàn nàn đâu", Van Bakel chia sẻ với Zing.

"Tôi nghĩ bóng đá đã thay đổi rất nhiều. Ngày nay, tính chiến thuật được đẩy lên cao. Nếu tổ chức phòng ngự và có những cầu thủ khỏe mạnh, phù hợp với cách chơi đó, bạn sẽ rất khó bị thủng lưới. Không gian chơi bóng ngày càng bị bóp nghẹt", Van Bakel nói thêm về bóng đá hiện đại nói chung cũng như lối chơi mà Hà Lan đang áp dụng.

Vào lúc 2h ngày 10/12 (giờ Hà Nội), Hà Lan sẽ đối đầu Argentina ở tứ kết World Cup 2022. Van Bakel tin rằng đây sẽ là một cuộc đấu chiến thuật hấp dẫn.

"Van Gaal buộc phải tìm cách ngăn chặn những đường bóng tìm đến Lionel Messi. Rodrigo De Paul, 'trợ lý' đắc lực nhất của Messi, cũng cần được chú ý. Tôi nghĩ Van Gaal cũng sẽ cắt cử một người để kèm chặt De Paul. Trận Hà Lan gặp Argentina sẽ đậm tính chiến thuật", Van Bakel nói thêm.

Ở tứ kết, Argentina không có đội hình mạnh nhất khi tiền vệ Angel di Maria dính chấn thương. HLV Lionel Scaloni chia sẻ: "Di Maria chưa hoàn thành giáo án tập luyện, cậu ấy đã tập được một nửa. Chúng tôi sẽ bàn bạc kỹ hơn về trường hợp của cậu ấy. Dù Di Maria là cầu thủ rất quan trọng nhưng những cầu thủ tốt nhất sẽ ra sân, thuyền trưởng của "Albicelestes" cho biết.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019