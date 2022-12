Vampeta: Brazil thua vì nhiều cầu thủ nhuộm tóc quá

"Hãy nhìn Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos và Casemiro rồi so sánh với hàng tiền vệ. Ở đó, ai cũng nhuộm tóc vàng, bạch kim như những con chim với màu sắc sặc sỡ. World Cup chỉ diễn ra trong 30 ngày. Nhiệm vụ của các cầu thủ là chiến đấu để trở thành nhà vô địch. Từ hàng tiền vệ trở lên, tôi thấy ai cũng như thể đã giành chức vô địch World Cup rồi vậy. Hãy nhìn cách Kylian Mbappe thi đấu, cách người Argentina đoàn kết thế nào trên sân", Vampeta chỉ trích.

"Ở trận đấu vừa qua, tôi không phân biệt được ai là Neymar, Rodrygo, Antony hay Pedro bởi ai cũng nhuộm màu tóc giống nhau. Brazil thua vì cầu thủ nhuộm tóc quá nhiều. Đây là biểu hiện của thái độ không đúng mực", nhà vô địch World Cup 2002 nói thêm.

Vampeta là cựu tiền vệ từng có 39 lần ra sân cho tuyển Brazil. Ông là thành viên "Selecao" giành chức vô địch thế giới ở giải đấu diễn ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002.

Ngoài việc chỉ trích Neymar, Antony nhuộm tóc, Vampeta còn không hài lòng LĐBĐ Brazil cho phép thành viên gia đình các cầu thủ tự do ra vào nơi đội tuyển tập trung.

"Cách đây 20 năm, Ronaldo, Rivaldo, Kaka, Roberto Carlos, chẳng ai được gặp gia đình cả, bởi họ đã rút ra bài học từ World Cup 1998. Giờ đây, tôi thấy nhiều gia đình cầu thủ được vào khách sạn nơi tuyển Brazil đóng quân", cựu cầu thủ sinh năm 1974 nhấn mạnh.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

