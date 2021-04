Valorant có giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên

Giải đấu chuyên nghiệp của tựa game Valorant, Valorant Champions Tour 2021: Vietnam Stage 2 Challengers, sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 9/4.

Ngày 6/4, tựa game Valorant ra mắt ở Việt Nam. Để thuận lợi phát triển bộ môn thể thao điện tử mới, Riots cùng nhà phát hành sẽ tổ chức giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên chỉ 3 ngày sau đó.

Cơ cấu giải thưởng cho giải đấu Valorant Champions Tour 2021: Vietnam Stage 2 Challengers sắp tới.

Giải đấu có tên Valorant Champions Tour 2021: Vietnam Stage 2 Challengers. Lộ trình thi đấu bao gồm vòng loại và vòng chung kết, diễn ra từ 9/4 đến 25/4.

Vòng loại sẽ gồm 64 đội tuyển tranh tài với thể thức Double Elimination – Best of Three. Các đội sẽ thi đấu online tập trung tại 3 địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

12 đội trình diễn tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng chung kết. Thể thức thi đấu tương tự như vòng loại. Với thể thức Best of Three, người chơi sẽ dần trui rèn được tâm lí thi đấu, cũng như bản lĩnh để có thể chinh phục các mục tiêu lớn.

Đội tuyển giành chức vô địch VCT 2021: Vietnam Stage 2 Challengers sẽ có cơ hội tham dự vòng Playoffs VCT 2021: SEA Stage 2 Challengers. Bảy khu vực khác cùng Việt Nam tranh tài gồm Thái Lan, Singapore, Indonesia, Philippines, Hong Kong, Đài Bắc Trung Hoa, Malaysia.

Ngoài thành tích đỉnh cao, các tuyển thủ tham dự VCT: Vietnam Stage 2 Challengers cũng sẽ nhận lại được số tiền tương xứng với tổng giải thưởng lên đến nửa tỷ đồng. Ngoài ra, họ cũng có cơ hội khẳng định vị thế của mình trên bản đồ Valorant chuyên nghiệp tại Việt Nam lẫn thế giới.