Vai trò của thiết bị giải trí tại nhà trong mùa giãn cách

Trong bối cảnh Việt Nam lựa chọn sống thích nghi với Covid-19, nhu cầu mua sắm trực tuyến các thiết bị giải trí tại nhà của người dân tăng lên mạnh mẽ với nhiều tiêu chí khác nhau.

Dịch Covid-19 thay đổi thói quen sinh hoạt của hàng tỷ người trên thế giới: Chúng ta linh hoạt làm việc tại nhà thay vì đến công ty; tìm đến những niềm vui giải trí phim ảnh, âm nhạc, TV show, game trực tuyến, karaoke, xem thể thao… qua màn ảnh; hay tự tập luyện tại nhà khi các phòng gym, không gian thể dục ngoài trời đóng cửa.

Theo US News, trong một cuộc khảo sát của Cục Thống kê Lao động Mỹ từ tháng 5 đến tháng 12/2020, tỷ lệ người Mỹ làm việc tại nhà tăng gần gấp đôi lên 42% do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Khi nhiều người bắt đầu làm việc tại nhà hơn, thời gian đi lại giảm, người Mỹ dành phần lớn thời gian xem TV với tần suất trung bình khoảng 3,1 giờ/ngày. Trong số đó, xem truyền hình, xem DVD trên TV, máy tính và thiết bị di động chiếm nhiều thời gian nhất so với bất kỳ hoạt động giải trí nào trong năm 2020.

Thống kê này khiến trang NCTA của Hiệp hội Internet và Truyền hình Mỹ đưa ra nhận định: “Trong bối cảnh dịch Covid-19, TV không chỉ là công cụ giải trí quan trọng đối với người tiêu dùng, mà còn giúp người Mỹ tương tác cộng đồng khi họ sống giãn cách xã hội”.

Còn theo tờ Ofcom, khi người dân tại Vương quốc Anh tuân thủ lệnh giãn cách xã hội trong năm 2020, họ cập nhật thông tin và giải trí bằng cách dành trung bình 6 giờ 25 phút mỗi ngày để xem TV và nội dung video trực tuyến. Tổng cộng, người Anh xem các nội dung truyền hình gần 45 giờ/tuần, tăng gần 1/3 so với năm 2019.

Trong thời dịch, TV trở thành tâm điểm giải trí của cả gia đình.

Thực tế tương tự cũng diễn ra tại Việt Nam - quốc gia đang chịu ảnh hưởng bởi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4. Bên cạnh những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh lên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Covid-19 cũng góp phần kích thích công nghệ số, giải trí trực tuyến và truyền hình phát triển mạnh mẽ.

Nắm bắt nhanh nhạy nhu cầu và thị hiếu của người dùng, các nhà sáng tạo tung ra thị trường nhiều trang web hay ứng dụng xem phim, chương trình ca nhạc, thể thao trực tuyến… đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung.

Theo TVision Insights, mức tiêu thụ trung bình của các dịch vụ truyền hình OTT như Netflix đã tăng gấp đôi trong thời dịch. Những chương trình được đầu tư công phu và đảm bảo chất lượng thu hút sự quan tâm lớn của khán giả, trở thành lựa chọn hàng đầu để giải trí tại nhà trong thời dịch.

Thực tế này đang mở ra tiềm năng để các dịch vụ giải trí tại nhà có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa, giữ chân khán giả ngay cả khi kết thúc giãn cách xã hội. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra cho các doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung là làm thế nào để nắm bắt và đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, từ đó tối ưu chất lượng các chương trình giải trí.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đặt câu hỏi làm sao để mua sắm các thiết bị điện tử một cách an toàn và phục vụ giải trí hiệu quả trong thời dịch. Trong nhiều đáp án đưa ra, việc mua sắm trên sàn thương mại điện tử đang được khuyến khích hơn cả nhờ lợi thế thanh toán linh hoạt, an toàn, không chạm, không tiếp xúc, bảo vệ người tiêu dùng khỏi nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Theo thống kê của Lazada Việt Nam, trong “Lễ hội mua sắm 9/9”, ngành hàng điện tử ghi nhận mức doanh thu cao gấp 3 lần cùng kỳ năm 2020. Các thiết bị nghe nhìn phục vụ nhu cầu giải trí tại nhà tăng mạnh.

Smart TV Coocaa đa chức năng mang đến trải nghiệm giải trí phong phú cho cả gia đình mùa giãn cách.

Trong các kỳ lễ hội mua sắm gần đây của Lazada, sản phẩm smart TV Coocaa được người tiêu dùng đón nhận mạnh mẽ khi liên tục dẫn đầu doanh thu tại ngành hàng TV. Chỉ trong 2 giờ đầu tiên diễn ra “Lễ hội mua sắm 9/9”, hàng trăm sản phẩm smart TV Coocaa đã được đặt hàng.

Bên cạnh đó, thương hiệu smart TV Coocaa được người hâm mộ bóng đá yêu thích và lựa chọn khi là đối tác chính thức của AFF Cup 2020, hứa hẹn mang đến khán giả những trận cầu mãn nhãn dịp cuối năm.

Những con số này phản ánh nhu cầu mua sắm để phục vụ giải trí tại nhà của người Việt đang tăng cao, đặc biệt là khi chịu sự ảnh hưởng của làn sóng thứ 4 dịch Covid-19. Tuy nhiên, mỗi gia đình lại có một nhu cầu giải trí khác nhau và cần tìm cách cân bằng với khả năng kinh tế.

Để giải bài toán chi tiêu này, độc giả có thể tìm kiếm câu trả lời tại tọa đàm “Mua sắm trực tuyến thời dịch: Giải trí tại nhà lên ngôi” do Zing News cùng nền tảng thương mại điện tử Lazada và nhãn hàng Coocaa đồng hành thực hiện.

Tọa đàm diễn ra trực tuyến lúc 20h ngày 29/9 với sự tham gia của các khách mời gồm: Anh Hồ Anh Tuấn - Giám đốc kênh Thương mại điện tử Coocaa Việt Nam; anh Phạm Võ Huy Thịnh - Trưởng ngành hàng TV, Lazada Việt Nam và anh Nguyễn Thanh Tùng - Thư ký tòa soạn phụ trách mảng Thể thao Zing News.

Tại tọa đàm, 3 vị khách mời sẽ chia sẻ nhiều thông tin hữu ích giúp độc giả lựa chọn thiết bị phục vụ giải trí phù hợp với nhu cầu của gia đình, nhận định về xu hướng giải trí hiện nay cũng như cách mua sắm trực tuyến thông minh, an toàn trong thời dịch.