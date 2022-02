Vai diễn với Seo Hyun (SNSD) cứu vớt sự nghiệp nam ca sĩ Hàn

Lee Jun Young lần đầu đóng cặp với đàn chị Seo Hyun trong "Love and Leashing" - bộ phim ra mắt ngày 11/2.

Trong Love and Leashing - bộ phim ra mắt ngày 11/2, Lee Jun Young vào vai Jung Ji Hoo. Đây được coi là sản phẩm đánh dấu bước tiến của nam diễn viên trẻ. Trong phim, anh đóng cặp với Seo Hyun (SNSD).

Việc đóng cặp cùng Seo Hyun giúp nam ca sĩ kiêm diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Hàn Quốc và quốc tế. Đây là tín hiệu đáng mừng cho sự nghiệp lận đận của chàng trai sinh năm 1997.

Lee Jun Young và Seo Hyun trong Love and Leashing. Ảnh: Netflix.

Sự nghiệp lận đận

Lee Jun Young ra mắt showbiz với vai trò ca sĩ thần tượng, là một trong ba giọng ca chính của U-Kiss. Tuy nhiên, nam ca sĩ không phải là gương mặt xuất hiện trong đội hình ban đầu.

U-Kiss "chào sân" Kpop vào năm 2008, đã có một số bản hit được khán giả xứ kim chi "thuộc nằm lòng". Tuy nhiên, tình hình nhân sự của nhóm không ổn định, liên tục có thành viên rời nhóm và thay mới. Lee Jun Young là thành viên cuối cùng được bổ sung trước khi U-Kiss tan rã.

Anh gia nhập nhóm vào năm 2014, sử dụng nghệ danh Jun. Thời điểm đó, người hâm mộ cho rằng nam ca sĩ phải chịu nhiều thiệt thòi vì U-Kiss đã bước vào giai đoạn dưới đáy của sự nghiệp, không có khả năng nâng đỡ sự nghiệp cho Jun. Anh cũng không được nhiều người biết tới dù vừa có ngoại hình điển trai, vừa có khả năng ca hát, vũ đạo hoàn thiện.

Tuy nhiên, đây là sự lựa chọn của chính Jun. Anh quyết định gia nhập U-Kiss sau 3 năm làm thực tập sinh, nhưng sau đó không lâu lại phải nghỉ ngơi dài hạn vì U-Kiss không thể duy trì các hoạt động nghệ thuật.

Jun là em út của nhóm nhạc U-Kiss. Ảnh: SCMP.

Mỹ nam 25 tuổi cũng ghi danh tham gia The Unit: Idol Rebooting Project - show sống còn nhằm cứu vớt sự nghiệp của những thần tượng kém tiếng. Chia sẻ về lý do quyết định thi đấu trong The Unit, Jun cho biết anh muốn cứu lấy nhóm và giúp đỡ các thành viên còn lại.

Nỗ lực của Jun được đền đáp khi anh trở thành người chiến thắng của chương trình The Unit, được ra mắt một lần nữa và giữ vị trí center của UNB - nhóm nhạc tập hợp 9 thành viên có thứ hạng cao nhất của chương trình.

Khi tham gia chương trình trên, Jun được đánh giá cao vì ngoại hình đẹp, sáng sân khấu, chiều cao 1,85 m nổi trội cùng kỹ năng toàn diện. Anh có số phiếu cao nhất trong 9 thành viên trong nhóm.

UNB chỉ hoạt động trong 9 tháng, bắt đầu từ tháng 4/2018 và tan rã vào tháng 1/2019. Nhóm ngừng hoạt động khi chưa thể giúp bất kỳ thành viên nào trong nhóm nâng cao danh tiếng cá nhân. Vì vậy, sự nghiệp của Jun một lần nữa đi vào ngõ cụt.

Mỹ nam 25 tuổi gây chú ý khi đóng phim về bạo dâm với Seo Hyun (SNSD).

Chuyển hướng đóng phim

Cũng trong khoảng thời gian hoạt động cùng UNB, Jun lấn sân sang diễn xuất với vai diễn đầu tay trong phim truyền hình Avengers Social Club. Góp mặt trong phim cùng nhiều tên tuổi gạo cội như Ra Mi Ran, Lee Yo Won và Myung Se Bin nhưng Jun không hề lép vế. Anh thể hiện vai diễn một cách mượt mà, giàu cảm xúc và mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Nhà sản xuất của tác phẩm cho rằng mỹ nam sinh năm 1997 có tương lai phát triển ở mảng phim ảnh.

Đúng như nhận xét của nhà sản xuất phim Avengers Social Club, Jun gây được thiện cảm với giới làm phim và tiếp tục nhận vai trong Goodbye to Goodbye. Vai diễn trong phim giúp anh giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải MBC Drama Awards 2018.

Khi UNB tan rã, Jun tập trung theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Anh quyết định sử dụng tên thật Lee Jun Young thay vì nghệ danh Jun. Nam diễn viên - ca sĩ góp mặt trong nhiều tác phẩm khác như Please Don't Date Him, Let Me Be Your Knight, Good Casting và Imitation nhưng không đạt được thành tích đáng kể nào. Thậm chí, bộ phim Imitation chỉ đạt mức rating vô cùng thấp là 1,3%.

Không nản lòng, cựu thành viên U-Kiss vẫn kiên trì trau dồi khả năng diễn xuất và nhận được cơ hội sánh vai cùng Seo Hyun trong Love and Leashes. Bộ phim vấp phải ý kiến trái chiều ngay khi lên sóng, nhưng không thể phủ nhận tác phẩm đã giúp Jun nhận được sự quan tâm của khán giả đại chúng. Tên tuổi anh được biết đến nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong sự nghiệp.

Lee Jun Young nhiều lần giành được các giải thưởng về diễn xuất. Ảnh: SCMP.

Nhiều tài lẻ

Lee Jun Young gây bất ngờ cho nhiều người khi thể hiện khả năng hội họa nổi bật. Anh từng đưa tranh tham dự triển lãm hội họa, một số bức tranh đã được mua lại với giá cao mà người mua thậm chí không biết tác giả là một ca sĩ thần tượng.

Đời thường, Jun vẽ nhiều tranh và thường chia sẻ với bạn bè, người hâm mộ. Vì đam mê hội hoạ, anh tự vẽ tranh để làm bìa album của mình.

Ngoài ra, cựu thành viên U-Kiss còn khiến người hâm mộ thích thú khi bất chợt nổi lên trên mạng xã hội như một biểu tượng của công dân gương mẫu.

Vào tháng 8/2021, Jun bắt gặp một tài xế lái xe trong lúc say rượu. Anh nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát, sau đó tự mình lái xe đuổi theo người tài xế say rượu trên suốt quãng đường dài. Nam ca sĩ lo ngại người này có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng cho người dân.

Cựu thành viên U-Kiss đã đi theo chiếc xe trên trong một giờ đồng hồ, đồng thời bật định vị bản đồ để cảnh sát giao thông theo dõi, tìm đến hiện trường. Sau khi cơ quan chức năng tạm giữ tài xế trên, Jun cũng giao nộp hộp đen trên xe hơi của mình để cảnh sát điều tra, kết án.