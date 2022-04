Vai diễn trong mơ của các diễn viên

Trong cuộc phỏng vấn của Guardian, nam diễn viên hài Will Ferrell nói ước mơ của ông là thể hiện hình ảnh Simon Cowell trên màn ảnh rộng. "Tôi không khó để đóng vai giám khảo X Factor và America's Got Talent. Tôi thấy Simon Cowell rất tương đồng với Ron Burgundy", ông nói. Ron là nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt Anchorman của Will Ferrell. Ảnh: Guardian.