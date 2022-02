Vai diễn trắc trở giống cuộc đời Jennifer Lopez

Trong phim “Marry Me”, nữ diễn viên kiêm ca sĩ Jennifer Lopez đã thủ vai một siêu sao nhạc pop với cuộc sống thăng trầm.

Marry Me là tác phẩm điện ảnh mới nhất của nữ ca sĩ kiêm diễn viên Jennifer Lopez kể từ Hustlers (2019). Bộ phim tình cảm, hài do Kat Coiro đạo diễn, đánh dấu sự tái ngộ của Lopez và bạn diễn Owen Wilson trên màn ảnh sau 25 năm kể từ Anaconda (1997).

Tác phẩm chính thức ra rạp từ ngày 11/2, hâm nóng không khí phòng vé trước thềm Lễ Tình nhân vào đầu tuần tới. Theo thông tin từ Deadline, bộ phim đã thu 525.000 USD từ phòng vé Bắc Mỹ cho các suất chiếu sớm tối 10/2. Phim dự kiến thu từ 8- 11 triệu USD từ thị trường này sau bốn ngày cuối tuần. Đây là mở màn khả quan với bộ phim có vốn đầu tư khoảng 23 triệu USD .

Vai diễn không làm khó Jennifer Lopez

Trong Marry Me, Jennifer Lopez thủ vai siêu sao ca nhạc Katalina “Kat” Valdez. Kat đang đứng trên đỉnh vinh quang và đắm chìm trong mối tình với chàng ca sĩ quyền lực Bastian (Maluma). Họ đã đính hôn và thường xuyên biểu diễn cùng nhau trên sân khấu. Tuy nhiên, trong một đêm diễn, ngay trước khi bước lên sân khấu, Kat nhận tin Bastian đang ngoại tình với cô trợ lý của mình.

Jennifer Lopez và Owen Wilson vào vai những người đã qua tuổi thanh xuân một lần nữa dấn thân tìm kiếm tình yêu. Ảnh: Universal Pictures.

Cõi lòng tan nát, cô bước lên sân khấu và nhắm mắt chọn đại một người đàn ông đang cầm tấm biển viết chữ “Marry me?” (Cưới anh nhé?) để nhận lời lấy làm chồng. Đó là Charlie Gilbert (Owen Wilson), một thầy giáo hoàn toàn xa lạ với ngành giải trí. Từ đây, mối nhân duyên kỳ lạ giữa họ đã chính thức bắt đầu.

Reuters đưa tin trong sự kiện họp báo trực tuyến của phim Marry Me, Jennifer Lopez chia sẻ vai diễn có nhiều tương đồng với bản thân ngoài đời thực. Cô nói: “Đây không phải kiểu vai đòi hỏi tôi phải quá tìm tòi nghiên cứu. Tôi đã biết thế nào là một nghệ sĩ thu âm nổi tiếng…”.

“Phần khó khăn của vai diễn chính là tìm cách tái hiện những gì thực sự đã xảy ra bên trong phòng ngủ của tôi mỗi khi có biến cố xảy đến và bạn phải chịu đựng sự bẽ bàng, tan vỡ trước cả thế giới còn truyền thông thì điên cuồng đeo bám bạn chẳng rời”, Lopez tiếp tục.

Trong quá khứ, Jennifer Lopez ghi dấu ấn trong lòng khán giả yêu điện ảnh với những tác phẩm tình cảm - hài như The Wedding Planner (2001), Maid in Manhattan (2002) hay The Back-up Plan (2010). Nói về Marry Me, nữ diễn viên gọi đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của mình với dòng phim lãng mạn, nhẹ nhàng.

“Khi là khán giả, tôi yêu các bộ phim hài lãng mạn. Chúng luôn đứng đầu danh sách phim yêu thích nhất của tôi, dù When Harry met Sally hay Prelude to a Kiss hay bất kỳ bộ phim nào khác giống vậy. Đó là những bộ phim đã trưởng thành cùng tôi. Thế nên, Marry Me giống như màn tái xuất với tôi, bởi đã lâu tôi không đóng bộ phim tình cảm - hài nào”, Jennifer Lopez nói.

Phản hồi từ giới phê bình và khán giả

Trên các chuyên trang chấm điểm phim, đánh giá của khán giả và giới phê bình dành cho Marry Me vẫn đang được cập nhật. Trên Rotten Tomatoes, trong số 121 nhà báo viết về phim, có 71 người nhận xét tích cực và 50 bình luận tiêu cực. Con số tương đương tỷ lệ 59% và điểm 5,5/10.

Phản hồi của khán giả đại chúng dành cho Marry Me có phần nồng nhiệt hơn các cây bút phê bình. Trên Rotten Tomatoes, hơn 100 khán giả đã chấm phim 4,1/5 điểm. Con số tương đương 81% phản hồi tích cực. Con số cao hơn mức 6/10 mà hơn 1.000 người dùng IMDb chấm bộ phim.

Âm nhạc và phục trang của Marry Me được đánh giá cao. Ảnh: Entertainment Weekly.

Ở phần bình luận về bộ phim trên IMDb, khán giả đánh giá cao phần âm nhạc bắt tai cùng những sân khấu trình diễn được chuẩn bị kỳ công trên phim. Họ khen ngợi diễn xuất của Owen Wilson cũng như thần thái Jennifer Lopez trong một vai diễn gần như “sao y bản chính” mình ngoài đời thật. Tuy nhiên, phần đông bày tỏ họ ít hài lòng với nội dung phim vì những tình tiết vừa sến sẩm, lê thê vừa quá dễ đoán.

Đây cũng là nhận xét của nhiều nhà báo điện ảnh khi viết về Marry Me. Tim Grierson của Screen International viết: “Dù Lopez hiểu rõ những khó khăn mà nhân vật của mình phải đương đầu khi có được danh tiếng, phim vẫn rơi vào cái bẫy của sự sáo rỗng mà các phim tình cảm - hài dễ mắc phải. Kết quả, phim mất đi tính tươi mới và bất ngờ.

Adam White từ tờ Independent dành lời khen ngợi cho diễn xuất của Jennifer Lopez: “Trong một giai đoạn mà những bộ phim Jennifer Lopez đóng dần chuyển từ tình cảm - hài sang chính kịch u tối, Marry Me cho thấy cô vẫn đủ sức đảm đương vai chính trong một dự án lãng mạn. Dòng phim tình cảm - hài chưa bao giờ nhận được sự trân trọng mà nó xứng đáng có được. Và Lopez đã một lần nữa trải nghiệm cảm giác ấy”.

Từ trang Entertainment Weekly, Leah Greenblatt chấm Marry Me điểm C+. Greenblatt khen ngợi phần hình ảnh và âm nhạc của phim, mô tả tác phẩm là “câu chuyện cổ tích nhẹ tựa lông hồng, quá bóng bẩy nhưng cũng nhạt nhòa khi tiếp cận quan hệ lãng mạn của những người đã qua tuổi thanh xuân và ai cũng có cơ hội thứ hai trong đời”.