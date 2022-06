Vai diễn siêu anh hùng đầu tay của The Rock

Ngày 8/6, trailer đầu tiên cho bom tấn “Black Adam” đã được công bố. Bộ phim đánh dấu lần đầu The Rock thủ vai siêu anh hùng.

The Rock tay không bắt tên lửa trong trailer 'Black Adam' Ngày 8/6, hãng Warner Bros. đã tung trailer đầu tiên cho bom tấn siêu anh hùng "Black Adam". Phim sẵn sàng ra rạp từ ngày 21/10.

Black Adam do Jaume Collet-Serra đạo diễn từ kịch bản của Adam Sztykiel, Rory Haines và Sohrab Noshirvani. Phim có sự góp mặt của Dwayne “The Rock” Johnson, Sarah Shahi và Pierce Brosnan trong các vai chính. Trong phim, sau gần 5.000 năm được ban cho sức mạnh toàn năng của các vị thần Ai Cập và chịu cảnh giam cầm, Black Adam đã được tự do khỏi ngục tù dưới lòng đất. Giờ đây, gã đã sẵn sàng áp đặt thứ “công lý” của riêng mình lên thế giới hiện đại.

Ở trailer phim, Black Adam giới thiệu mình là nô lệ cho tới bị giết và ném khỏi vách đá. “Rồi ta được hồi sinh thành thần” - nhân vật nói. Nhân vật cũng tiết lộ con trai đã hy sinh mạng sống để cứu mình. “Giờ đây, ta không quỳ gối trước bất kỳ ai”, Black Adam nói. Trong truyện tranh, quá khứ của Black Adam rất phức tạp. Gã là nô lệ Ai Cập tên Teth-Adam, được phù thủy Shazam trao cho sức mạnh tối thượng. Nhưng chính sức mạnh ấy đã khiến gã biến chất. Teth-Adam nuôi mộng thống trị thế giới, bắt đầu từ Ai Cập. Phù thủy Shazam không thể lấy lại sức mạnh đã trao cho Black Adam. Do đó, ông trục xuất hắn khỏi Trái Đất.

Black Adam có mọi sức mạnh của Shazam - vị phù thủy với cái tên tượng trưng cho sự thông thái của vua Solomon, sức mạnh của Hercules, sự dẻo dai của Atlas, quyền năng của Zeus, lòng can đảm của Achilles và tốc độ của Mercury. Sở hữu cả sáu phẩm chất này, Black Adam có thể coi như thực thể với tầm vóc sánh ngang Superman.

Trong trailer vừa được Warner Bros. công bố, khán giả thấy Black Adam được hồi sinh từ hầm mộ của mình. Sức mạnh kinh hồn cũng được bộc lộ qua nhiều cảnh chiến đấu ấn tượng. Black Adam phóng ra sấm sét, đẩy lùi một toán lính biệt kích. Anh ta khiến cơ thể người tan thành cát bụi. Tấm thân mình đồng da sắt giúp nhân vật không hề xây xước khi bị vũ khí tối tân của loài người tấn công. Black Adam bay như chim, thậm chí có thể dùng tay không để đỡ tên lửa.

Hành vi của Black Adam khiến khán giả không tránh khỏi câu hỏi: Đây là anh hùng hay một tên phản diện. Khởi thủy, nhân vật Black Adam được nhào nặn để trở thành một ác nhân. Nhưng luật bất thành văn là The Rock không bao giờ đóng vai ác trên màn ảnh. Do đó, Warner Bros. chắc chắn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để biến nhân vật thành một hình tượng phản anh hùng. Trong các bài phỏng vấn trước đó, The Rock cũng mô tả nhân vật của mình theo hướng này.

Lời dẫn của trailer Black Adam nói: “Trong thế giới này, có các anh hùng và cả ác nhân. Anh hùng thì không giết người”. Rồi Black Adam đáp: “Nhưng ta thì có”. Vai trò chính, tà của Black Adam tiếp tục được đặt dấu hỏi lớn khi nhân vật mô tả là “kẻ hủy diệt thế giới này, hoặc chính là người cứu rỗi nó”.

Trailer Black Adam có sự xuất hiện của hiệp hội Justice Society of America. Thành viên trụ cột là Kent Nelson/Doctor Fate (Pierce Brosnan). Ông là nhà khảo cổ học, có được sức mạnh phi thường từ chiếc mũ giáp đội đầu. Những gương mặt khác của tổ chức gồm Carter Hall/Hawkman (Aldis Hodge) - một nhà khảo cổ học có khả năng bay lượn, Albert Rothstein/Atom Smasher (Noah Centineo) với khả năng phóng to thu nhỏ cơ thể và Maxine Hunkel/Cyclone (Quintessa Swindell) hô phong hoán vũ.