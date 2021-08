Vai diễn rửa bát và sự trở lại của giai nhân bị tiếng giật chồng

Ở tuổi 55, Lý Lệ Trân mong khán giả đón nhận khi trở lại showbiz. Giai nhân nổi tiếng một thời khẳng định cô vẫn yêu công việc diễn xuất.

Drifting là bộ phim nói về hoàn cảnh những người vô gia cư ở quận Sham Shui Po, Hong Kong. Tác phẩm giành giải thưởng Sự lựa chọn của Ban giám khảo và Bộ phim được khán giả bình chọn nhiều nhất tại Liên hoan phim quốc tế lần thứ nhất ở Tây Ninh, Thanh Hải, Trung Quốc.

Theo SCMP, Lý Lệ Trân và những diễn viên khác như Ngô Trấn Vũ và Tạ Quân Hào làm nên thành công cho tác phẩm. Giai nhân thập niên 1980-1990 tỏa sáng trong vai người rửa bát kiên cường, đang mơ ước có được căn hộ để sống đến cuối đời.

Theo HK01, sau những mối tình không thành, từng tự tử vì mang tiếng giật chồng, Lý Lệ Trân hiện sống độc thân, một mình nuôi con gái Hứa Kỳ Dung. Sau khi từ Canada trở về, sự trở lại của Lý Lệ Trân được khán giả chú ý.

Trong cuộc phỏng vấn với SCMP, nữ diễn viên nói trước khi bắt đầu quay Drifting, cô đến thăm, tìm hiểu phong cách sống, thói quen sinh hoạt và cách ăn nói của những người vô gia cư ở Sham Shui Po, khu vực bến tàu Star Ferry ở Tsim Sha Tsui, Kowloon.

“Tôi phát hiện ra rằng họ không khác gì chúng ta. Chỉ có điều, họ phải sinh hoạt trong môi trường khắc nghiệt hơn bình thường”, Lý Lệ Trân nói.

Ngôi sao 55 tuổi cho biết ngưỡng mộ khả năng thích nghi của nhân vật Chan mà cô đảm nhận. Đây là kiểu người sẵn sàng đối mặt với thực tế, biết cách vươn lên trong cuộc sống. “Trong số những người vô gia cư trong phim, Chan là đối tượng duy nhất sẵn sàng làm việc kiếm sống. Tôi cố gắng khắc họa ý chí của nhân vật qua ánh mắt, chuyển động cơ thể”, nữ diễn viên kể.

"Ngôi sao phim 18+" Lý Lệ Trân thể hiện hình ảnh bình dị, mộc mạc trong bộ phim mới.

Theo lời sao phim Ma vui vẻ, những bộ phim về bi kịch xã hội và sự bất công có thể dễ dàng trở thành đề tài nhàm chán, thậm chí khiến khán giả quay lưng vì lan truyền năng lượng tiêu cực. Song, với việc để các nhân vật thoát ly khỏi sự khốn khổ, đạo diễn đã tạo ra bộ phim mang thông điệp tích cực và được khán giả đón nhận.

Theo nữ diễn viên, bộ phim không đề cập trực tiếp quá khứ khốn khổ của những người vô gia cư. Chỉ có một phần nhỏ trong cuộc sống rắc rối của họ được tiết lộ qua các cuộc trò chuyện. Ví dụ, trong cuộc trò chuyện giữa Chan và Fai (Ngô Trấn Vũ đóng), khi hai người ngân nga ca khúc trong hộp đêm, Chan nói về việc có nhiều khách quen biết cô từ khi còn nhỏ.

“Khán giả tự hiểu ngầm thông điệp Chan từng là gái mại dâm. Mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, không thể hiện hình ảnh gây sốc. Đạo diễn Li sử dụng những câu, cảnh quay ngắn gọn để thể hiện cảm xúc nhân vật. Tôi thích việc để khán giả liên tưởng quá khứ nhân vật trong phim”, Lý Lệ Trân nói.

Lần trở lại ở tuổi U60, giai nhân thập niên 1980-1990 hy vọng những bộ phim như Drifting xuất hiện ngày càng nhiều. Tác phẩm thể hiện mặt trái xã hội như Happiness (2016), Tomorrow is Another Day (2018) và I'm Livin 'It (2020)... có thể thu hút sự chú ý của công chúng, chính quyền về phúc lợi của những người ở đáy xã hội.

"Tôi mong khán giả đón nhận"

Theo SCMP, Lý Lệ Trân trở lại showbiz sau thời gian tạm rời xa giới giải trí vì mang tiếng giật chồng. Năm 2019, nữ diễn viên đóng chính trong Showman's Show của ViuTV. Trong phim, cô đóng vai cựu minh tinh qua thời hoàng kim muốn hàn gắn mối quan hệ với con trai - người vốn bị cô bỏ rơi vì chạy theo hào quang showbiz suốt nhiều năm.

Theo lời nữ diễn viên, cô muốn trở lại giới giải trí, có khởi đầu mới sau khi tập trung lo cho gia đình, chứng kiến con gái học xong đại học. “Tôi vẫn yêu công việc diễn xuất. Tôi hy vọng làm việc với ê-kíp trẻ như Showman's Show giúp mình học hỏi, thể hiện bản thân khác với những gì trong quá khứ”, ngôi sao sinh năm 1966 kể.

Theo SCMP, Lý Lệ Trân chạm ngõ diễn xuất năm 17 tuổi qua bộ phim Tình yêu vĩnh cửu (1984). Cùng năm, cô xuất hiện trong phim hài Ma vui vẻ. Diễn xuất cô sinh viên mang thai ngoài ý muốn giúp Lý Lệ Trân một bước thành sao. Sau đó, Lý Lệ Trân có cơ hội đóng vai nữ chính cạnh Trương Quốc Vinh trong Vì em chung tình (1985).

Giai nhân nổi tiếng thập niên 1980-1990 mong khán giả đón nhận ngày trở lại.

Sau khi hợp tác với Trương Quốc Vinh, cơ hội nổi tiếng mở ra cho Lý Lệ Trân. Nữ diễn viên được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc của Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 7 (Kim Tượng 1987), lúc ấy Lý Lệ Trân vừa bước sang tuổi 21. Cô gây ấn tượng với màn trình diễn trong Final Victory, đóng cùng Từ Khắc, Tăng Chí Vỹ.

Năm 1999, Lý Lệ Trân chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Mã 1999 cho vai diễn trong Thiên ngôn vạn ngữ.

Nhìn lại sự nghiệp kéo dài bốn thập kỷ, Lý Lệ Trân cho rằng cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân phải cố gắng đứng ở đỉnh cao danh vọng.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi được đóng vai chính trong Ma vui vẻ. Lúc ấy tôi hồn nhiên, không chuẩn bị hành trang gì cả. Công việc của tôi trên phim trường là phải thật đẹp và mỉm cười hạnh phúc là đủ”, cô nói với SCMP.

Sang đến Thiên ngôn vạn ngữ, tức 15 năm sau một bước thành sao ở Hong Kong, Lý Lệ Trân chỉ mong khán giả công nhận cô trưởng thành, hoàn thành vai trò diễn viên, không mong mỏi gì hơn.

Lý Lệ Trân cho rằng cô đang đàm phán với các đạo diễn để đóng chính trong một số phim. Ở tuổi 55, nữ diễn viên mong khán giả đón nhận cô trở lại showbiz. Hồi tháng 6, Lý Lệ Trân không xuất hiện tại sự kiện quảng bá phim Drifting vì phải để tang mẹ.

“Khi làm việc, tôi cảm thấy bản thân hạnh phúc, không có suy nghĩ hỗn loạn về quá khứ, sự qua đời của mẹ. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và mong khán giả đón nhận”, Lý Lệ Trân khẳng định.