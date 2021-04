Vai diễn nào bị nhiều mỹ nhân Trung Quốc từ chối nhất?

Các nữ nghệ sĩ Hoa ngữ ngày nay không mặn mà với vai diễn người mẹ trên màn ảnh. Nhiều ngôi sao thẳng thắn bài xích dạng vai này bất chấp tuổi tác đã bước sang ngưỡng trung niên.

Hôm 5/4, Sina đưa tin nữ diễn viên Trần Đức Dung hứng chịu chỉ trích dữ dội từ khán giả sau phát ngôn gây tranh cãi về diễn xuất.

Cụ thể, trong video phỏng vấn được chia sẻ trên mạng xã hội, người đẹp phim Quỳnh Dao cho biết không muốn sắm vai mẹ của bất kỳ ai trên màn ảnh. Theo Trần Đức Dung, sao nữ đã bỏ rất nhiều công sức để giữ gìn nhan sắc, gương mặt chẳng hề có dấu hiệu lão hóa, vì vậy không thể chấp nhận việc đóng vai mẹ của các đàn em trong giới.

"Diễn vai mẹ của đồng nghiệp là nỗi nhục nhã"

"Với tôi, việc đóng vai mẹ của diễn viên khác trên màn ảnh là sự sỉ nhục và xúc phạm lớn. Tôi vẫn còn đẹp thế này sao có thể đóng dạng vai đó được", sao nữ Tiếu ngạo giang hồ chia sẻ.

Tuyên bố của Trần Đức Dung trở thành chủ đề bàn tán hot nhất Weibo với hơn 180.000 người tham gia. Việc nữ diễn viên từ chối đóng vai mẹ cũng như khẳng định bản thân vẫn trẻ đẹp như thời xuân sắc khiến khán giả cho rằng cô muốn "cưa sừng làm nghé". Cư dân mạng chỉ trích sao nữ là sự xấu hổ của giới diễn viên vì cố chấp sắm vai thiếu nữ khi đã bước sang tuổi 47.

Trần Đức Dung hứng chịu chỉ trích của dân mạng vì phát ngôn gây tranh cãi. Ảnh: Weibo.

Trước áp lực dư luận, Trần Đức Dung lên tiếng giải thích đoạn video trên được thực hiện từ hơn một năm trước và đó chỉ là lời nói đùa trước câu hỏi oái ăm của cánh ký giả. Nhưng theo Sohu, thực tế vai người mẹ cũng là nhân vật các diễn viên nữ hạng A né tránh nhất.

Y Năng Tịnh cũng kiên quyết từ chối khi được mời đóng vai mẹ của các ngôi sao. "Tôi không thích đóng vai mẹ trên phim. Điều đó thật kỳ cục. Tôi nên là mẹ của ai khi trông tôi như chị gái của họ?", cô thổ lộ. Giống Trần Đức Dung, Y Năng Tịnh có nhan sắc trẻ trung so với tuổi thật 52.

Năm 2019, tham gia show truyền hình Chúng tôi là bạn bè chân thành, Từ Hy Viên tâm sự cô bị "ế" kịch bản. Do tuổi tác đã lớn và bị "phá dáng" sau hai lần sinh nở, người đẹp Vườn sao băng không còn đủ sức cạnh tranh vai nữ chính với lớp diễn viên tài sắc, trẻ trung hiện nay trong showbiz. Cô thậm chí còn nhận được không ít lời mời đóng vai mẹ của diễn viên chính, song đã từ chối tất cả.

"Tôi thề sẽ không bao giờ đóng vai mẹ của bất kỳ ai trên màn ảnh. Thật quá đáng khi có nhà sản xuất mời tôi diễn mẹ của Vương Đại Lục. Mọi người không thấy khoa trương sao. Dù không có gì để đóng, tôi cũng không nhận vai kiểu đó", nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài chia sẻ với Ifeng.

Thực tế, Từ Hy Viên sinh năm 1976, Vương Đại Lục sinh năm 1991, cách biệt tuổi tác là 15 tuổi. Tuy nhiên, do vẻ ngoài của nữ nghệ sĩ khá trẻ nên làm mẹ của đàn em là không hợp lý.

Từ Hy Viên từ chối toàn bộ kịch bản phải đóng vai mẹ trên màn ảnh. Ảnh: Elle Đài Loan.

Dù vậy, khán giả vẫn chỉ trích Từ Hy Viên chịu gánh nặng thần tượng quá lớn. Đến cả em gái Từ Hy Đệ sau khi nghe tâm sự của chị gái, cũng bày tỏ quan điểm không đồng ý: "Làm diễn viên, chị không nên có suy nghĩ như vậy. Có rất nhiều nghệ sĩ đóng vai mẹ giành giải thưởng danh giá đấy".

"Tôi thà để khán giả chế giễu là gái già, còn hơn là đóng vai mẹ của người khác", Lâm Tâm Như nói. Đúng như tuyên bố của người đẹp Hoàn Châu cách cách, cô bất chấp tuổi tác không còn trẻ trung, bỏ mặc lời chê bai từ khán giả, liên tục đóng vai thiếu nữ thanh xuân trên màn ảnh.

Mãi đến đầu năm nay, nữ diễn viên mới vào vai một bà mẹ đơn thân trong tác phẩm The Arc of Life.

Nỗi lo danh tiếng thất thế

Theo Sina, nguyên nhân lớn nhất khiến các diễn viên nữ e dè việc đóng vai mẹ trên màn ảnh là nỗi lo bị mất chỗ đứng trên thị trường và trở thành tâm điểm đàm tiếu đã qua thời đỉnh cao của khán giả.

Ở showbiz Hoa ngữ, khi bước qua độ tuổi 40, sự nghiệp diễn xuất của hầu hết minh tinh gặp rất nhiều khó khăn. Họ loay hoay tìm kịch bản phim phù hợp, nếu không chỉ có thể diễn vai mẹ - con với những đàn em kém mình chẳng bao nhiêu tuổi.

Trong show thực tế My Little One, Vương Âu tâm sự cô không bài xích vai người mẹ trên màn ảnh. Song, mỹ nhân 39 tuổi e ngại nếu nhận lời đóng dạng nhân vật này quá sớm, về sau cô sẽ bị trói buộc với hình ảnh nghệ sĩ trung niên, không thể nhận vai nữ chính.

Lâm Tâm Như có vai mẹ đầu tiên ở tuổi 45. Ảnh: ETtoday.

"Tôi không ghét vai mẹ, ngược lại còn cảm thấy để đóng được vai này không phải chuyện dễ. Nhưng tôi thực sự rất sợ lỡ như nhận lời rồi, diễn đạt rồi, liệu sau này chỉ có thể đóng mẹ của một nghệ sĩ khác, không còn cơ hội đóng vai chính. Khi đó, nhà sản xuất và cả khán giả đều nghĩ Vương Âu đã già", cô tâm sự với Nghê Ni.

Vương Lâm từng gây ấn tượng với vai diễn phản diện dì Tuyết trong Tân dòng sông ly biệt. Năm đó, bà chỉ mới 31 tuổi. Trên sóng truyền hình, nữ nghệ sĩ chia sẻ vai diễn dì ghẻ độc ác trong tác phẩm phim Quỳnh Dao mang đến danh tiếng, song đồng thời cũng là rào cản cho sự nghiệp của bà.

"Hơn chục năm, khán giả vẫn chỉ nhớ đến tôi với hình ảnh dì Tuyết. Mấy năm sau Tân dòng sông ly biệt, tôi vẫn không thể nhận vai nữ chính trẻ trung, chỉ toàn nhận được lời mời đóng mấy vai già già, nhưng lúc đó tôi mới ngoài 30 tuổi", Vương Lâm nói.

Điều này dần dần trở thành mối bận tâm và khó khăn chung của các diễn viên nữ. Không ít người đẹp dù đã bước sang độ tuổi trung niên vẫn bất chấp nhận vai thiếu nữ thơ ngây, trong sáng trên màn ảnh.

Bước sang hàng tam tuần, Đàm Tùng Vận vẫn không ngại đảm nhận các vai diễn nữ sinh cấp 3. Lưu Gia Linh, Châu Tấn, Chương Tử Di... gần đây cũng có màn hóa thân "lệch tuổi" gây tranh cãi. Họ bị dân mạng "ném đá" vì nét mặt, giọng nói không giống với thiếu nữ còn chưa đôi mươi cho đến biểu cảm gượng ép, tạo hình lòe loẹt, sến sẩm.

Vai mẹ tỏa sáng trên màn ảnh

"Tôi không nghĩ rằng có sự phân biệt đối xử trên thị trường. Thực tế là mọi người đang dè dặt thái quá. Chúng ta là diễn viên, công việc là phục vụ cho khán giả các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, cần chọn kịch bản phù hợp với lứa tuổi, đừng để bản thân bị cuốn vào cuộc cạnh tranh địa vị vô nghĩa. Nếu có thực lực, diễn vai nào cũng sẽ được khán giả nhớ đến", Hàn Tuyết chia sẻ.

Sina đồng quan điểm: "Diễn viên giỏi không sợ bị rập khuôn, không e ngại bị tiếng hết thời. Chỉ cần làm đủ tốt, vai diễn nhỏ đến mấy cũng có thể gây được tiếng vang, xây đắp vị thế vững chắc cho người nghệ sĩ trong giới".

Trương Tiểu Phi đổi vận sau vai diễn mẹ của nữ đạo diễn Giả Linh trong Xin chào, Lý Hoán Anh. Ảnh: Sohu.

Bằng chứng là Trương Tiểu Phi chật vật tìm chỗ đứng trong ngành giải trí suốt 15 năm bằng thể loại phim thần tượng - tình cảm. Cuối cùng, cô nổi tiếng nhờ vai mẹ trong "siêu phẩm triệu USD" Xin chào, Lý Hoán Anh. Đây được xem là vai diễn giúp sao nữ sinh năm 1986 đổi đời.

Trong phim, Trương Tiểu Phi đóng vai Lý Hoán Anh, nguyên mẫu của mẹ ruột Giả Linh ngoài đời thực. Là diễn viên có nhiều kinh nghiệm, màn thể hiện của người đẹp được đánh giá xuất sắc trên cả mong đợi.

Cô thể hiện rõ nét hình ảnh người phụ nữ sống ở thập niên 1980, bị trói buộc bởi đức hạnh truyền thống, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân để trở thành người vợ tốt, người mẹ vĩ đại.

Sao nữ Vịnh Mai giành giải Gấu bạc Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Berlin lần thứ 69, với vai mẹ trong Địa cửu thiên trường của đạo diễn Vương Tiểu Soái.

Trước khi thăng hoa sự nghiệp, Ảnh hậu họ Vịnh chỉ là diễn viên vô danh, chuyên đóng MV ca nhạc. Năm 2019, cô tiếp tục khiến khán giả xúc động, nhận được vô số lời khen ngợi từ giới chuyên môn với vai mẹ trong A Little Reunion.

Ngô Việt từng khiến công chúng ghét cay, ghét đắng với vai người mẹ độc đoán trong Nửa đời trước của tôi hay một bà mẹ vì làm ăn phi pháp, đẩy con gái Trần Niệm vào bi kịch trở thành đối tượng bị bạo lực học đường trong Em của thời niên thiếu.