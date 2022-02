Vai diễn mỹ nhân ngư của Phạm Băng Băng gây thất vọng

Phạm Băng Băng đảm nhận vai nàng tiên cá trong phim điện ảnh "The King's Daughter". Tuy nhiên, kỹ xảo giả khiến nhân vật của cô trở nên xấu xí.

Trang QQ đưa tin bộ phim The King's Daughter phát hành ở thị trường Bắc Mỹ từ ngày 21/1. Sau hơn ba tuần công chiếu, tác phẩm có doanh thu phòng vé kém khả quan, chỉ thu được 1,7 triệu USD . The King's Daughter nhận 5,1/10 điểm chất lượng từ trang đánh giá IMDb. Giới chuyên môn và khán giả phàn nàn về chất lượng nội dung, kỹ xảo kém của phim.

Trong The King's Daughter, Phạm Băng Băng là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả Trung Quốc. Cô đóng vai mỹ nhân ngư. Tuy nhiên, vai diễn của ngôi sao sinh năm 1981 gây thất vọng. Phần kỹ xảo kém cỏi, qua loa mà nhà sản xuất mang đến khiến nhân vật tiên cá do Phạm Băng Băng thủ diễn bị đánh giá giả và xấu.

Chất lượng cảnh quay của Phạm Băng Băng trong The King's Daughter bị chê kém. Ảnh: HK01.

Trên QQ, nhiều khán giả cho biết họ không thể nhận ra Phạm Băng Băng trong The King's Daughter vì gương mặt đơ cứng, biến dạng. Tạo hình đáng thất vọng của nữ diễn viên hoàn toàn trái với lời hứa hẹn của đạo diễn Sean McNamara trước ngày phát hành rằng: "Phạm Băng Băng là mỹ nhân ngư đẹp nhất trên màn ảnh".

"Phạm Băng Băng bị phẫu thuật thẩm mỹ bằng công nghệ đến mức khó nhìn", "Đã 2022 rồi mà tôi vẫn phải xem những thước phim có kỹ xảo thô kệch như vậy. Tạo hình mỹ nhân ngư của Phạm Băng Băng trông quê mùa", khán giả nhận xét trên Sohu.

Do đóng vai phụ trong phim, thời lượng xuất hiện của Phạm Băng Băng ít ỏi. Cô không để lại bất kỳ dấu ấn diễn xuất nào trên màn ảnh.

The King's Daughter là tác phẩm tồn kho cuối cùng được phát hành của Phạm Băng Băng trong ngành phim ảnh. Sau bê bối trốn thuế năm 2018, nữ diễn viên chưa có thêm bất kỳ dự án mới nào.

Đầu năm nay, cô có phim The 355 công chiếu, song thành tích kém khả quan. Theo Sina, việc hai tác phẩm hợp tác với Hollywood ra mắt thất bại, Phạm Băng Băng khó có cơ hội quay lại thời kỳ đỉnh cao hoặc chuyển hướng hoạt động sang thị trường phim ảnh quốc tế.

The King's Daughter có nội dung về vị vua Louis XIV của nước Pháp (do Pierce Brosnan thủ vai) muốn tìm kiếm phương thuốc trường sinh bất tử nên đã bắt một mỹ nhân ngư (Phạm Băng Băng diễn) để thực hiện tham vọng.

Tuy nhiên, con gái rơi của ông (do Kaya Scodelario đảm nhiệm) đã kết bạn cùng nàng tiên cá. Cả hai tìm cách để chống lại kế hoạch của vua Louis XIV. Trong quá trình đó, công chúa đã phải lòng vị tướng quân được giao nhiệm vụ trông coi nàng tiên cá.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng The Moon and The Sun của nhà văn người Mỹ VVonda N. McIntyre, được xuất bản năm 1997.

The King's Daughter được sản xuất từ năm 2014. Tháng 3/2015, trước ngày ra mắt 3 tuần, phim thông báo hoãn chiếu với lý do hoàn thiện kỹ xảo. Sau đó, phim dự kiến ra mắt vào ngày 7/10/2016, nhưng cũng không suôn sẻ. Do đó, tác phẩm nằm kho suốt 6 năm trước khi ra mắt.