Vai diễn mở đường cho The Rock trên màn ảnh

Vua Bọ cạp trong bộ phim “The Mummy Returns” (2001) là vai diễn nền móng làm nên sự nghiệp điện ảnh của Dwayne “The Rock” Johnson.

Ngày 4/5/2001, The Mummy Returns - phần hậu truyện của tác phẩm phiêu lưu, giật gân The Mummy (1999) - chính thức phát hành. Theo thống kê của IMDb, với vốn đầu tư ban đầu vào khoảng 98 triệu USD , phim thu 70,1 triệu USD trong tuần đầu khởi chiếu và đạt tổng doanh thu 435 triệu USD từ phòng vé toàn cầu.

Bộ phim xác ướp làm nên tên tuổi The Rock

Con số 435 triệu USD doanh thu của The Mummy Returns vượt 20 triệu USD so với thành tích 415 triệu USD của phần trước. Tuy nhiên, The Mummy Returns chỉ được giới phê bình trên chuyên trang Rotten Tomatoes chấm 47%, giảm đáng kể so với con số 61% của The Mummy.

The Mummy Returns là phần hậu truyện có doanh thu cao nhất trong loạt Xác ướp Ai Cập. Ảnh: Universal.

Sau The Mummy Returns, hãng Universal từng lên kế hoạch nối dài thành công của thương hiệu với The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008). Dù đạt doanh thu khoảng 403 triệu USD , bộ phim không được khán giả đánh giá cao.

Tới 2017, hãng thực hiện bản làm mới thương thiệu - The Mummy - với Tom Cruise trong vai chính. Tuy nhiên, phim đã thất bại với thành tích 410 triệu USD so với khoản kinh phí sản xuất lên tới 195 triệu USD .

Sau 20 năm, The Mummy Returns vẫn là bộ phim có doanh thu cao nhất thuộc thương hiệu Xác ướp Ai Cập. Theo Coming Soon, bản thân tác phẩm giống như tảng đá chặn đường thành công của những phần phim tiếp theo. Cùng với The Mummy, The Mummy Returns đã gắn liền hình ảnh loạt phim với thể loại phiêu lưu gia đình hài hước lấy bối cảnh Ai Cập huyền bí.

Chính vì vậy, phần phim năm 2008 không được khán giả đón nhận do lựa chọn bối cảnh Trung Quốc, với cuộc phiêu lưu vào lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Tiếp đến, The Mummy (2017) thất bại vì lái câu chuyện theo hướng tăm tối, với tham vọng kết nối phim vào một vũ trụ điện ảnh rộng hơn mà quay lưng với yếu tố gia đình và thể loại hài.

Vai diễn là bệ phóng tên tuổi The Rock

Dù cốt truyện The Mummy Returns chỉ ở mức trung bình, bộ phim vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc làm bệ phóng đưa tên tuổi Dwayne “The Rock” Johnson đến với Hollywood. Trước khi góp mặt trong phim, The Rock là ngôi sao của sàn đấu vật chuyên nghiệp WWE. Sau bộ phim, sự nghiệp của anh, với tư cách tài tử Hollywood, đã lên như diều gặp gió.

Bất chấp chất lượng kỹ xảo thô sơ, vai Vua Bọ cạp của The Rock vẫn được khán giả đón nhận. Ảnh: Universal.

Trong phim, The Rock vào vai Vua Bọ cạp. Sinh thời, gã từng dẫn theo đội quân hùng mạnh đi chinh phạt kinh thành Thebes nhưng thua trận. Tàn quân của Vua Bọ cạp chết dần chết mòn vì đói khát trong giữa sa mạc Ahm Shere.

Khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, Vua Bọ cạp đã bán linh hồn cho thần Anubis để đổi lấy một quân đoàn địa ngục hùng mạnh. Bằng đội quân này, hắn đánh chiếm Thebes. Cuối cùng, thần Anubis xuất hiện, bắt linh hồn của hắn về địa ngục.

Ngôi sao cơ bắp chỉ xuất hiện ở đầu phim, với vài câu thoại ngắn, thậm chí còn không được viết bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, thời gian lên hình ngắn ngủi - kết hợp với phần CGI nghèo nàn - vẫn không ngăn cản Johnson cho thấy sức hút của anh trên màn ảnh. Ấn tượng tốt của khán giả về nhân vật Vua Bọ cạp đã mang đến cho The Rock vai chính đầu tay chỉ một năm sau đó trong The Scorpion King.

The Scorpion King là phần tiền truyện xảy ra 5.000 năm trước The Mummy, xoay quanh cuộc đời Mathayus, từ ngày còn là một chiến binh vô danh tới khi vươn lên nắm vương quyền và trở thành Vua Bọ cạp.

Với The Scorpion King, The Rock được trả 5,5 triệu USD tiền thù lao. Đây là con số cát-xê cao kỷ lục với một diễn viên mới vào nghề. Bộ phim cũng trở thành hiện tượng khi thu 180,6 triệu USD từ phòng vé toàn cầu so với số vốn đầu tư 60 triệu USD .

Ngôi sao tỷ USD của Hollywood

Chia tay vai diễn Vua Bọ cạp, The Rock góp mặt trong hàng loạt tác phẩm hành động ăn khách. Tên tuổi nam diễn viên cũng gắn liền với hai thương hiệu điện ảnh bom tấn là Jumanji và Fast & Furious. Ngôi sao thậm chí đã khoe được chất giọng đẹp khi tham gia lồng tiếng cho bộ phim họat hình Moana (2016) của Disney.

The Rock sẽ hóa thân thành siêu anh hùng Black Adam trong bộ phim cùng tên. Ảnh: Warner Bros.

Với vai trò nhà sản xuất, từ năm 2009, The Rock đã đỡ đầu thành công cho nhiều dự án nổi tiếng ở cả hai mảng điện ảnh và truyền hình. Mới nhất trong số này là Ballers (2015-2019) và Young Rock (2021) - loạt phim về chính cuộc đời The Rock. Tính tới hiện tại, tổng doanh thu các bộ phim có sự góp mặt của ngôi sao tiệm cận mức 5 tỷ USD .

Trong tương lai, khán giả yêu điện ảnh sẽ tái ngộ ngôi sao cơ bắp trong bộ phim Jungle Cruise của Disney. Tiếp đến, cùng với Ryan Reynolds và Gal Galdot, Dwayne Johnson sẽ tung hoành trong bộ phim hành động Red Notice của Netflix. Năm 2022, anh tiếp tục hóa thân thành siêu anh hùng Black Adam trong bộ phim cùng tên thuộc Vũ trụ Mở rộng DC.