Vai diễn mất tất cả vì tình yêu của Song Hye Kyo

Hai tuần trước ngày lên sóng, đoàn làm phim "Now We Are Breaking Up" đã đăng tải video giới thiệu nội dung tác phẩm, với sự xuất hiện của hai diễn viên Song Hye Kyo - Jang Ki Yong.

Ngày 23/10, đài SBS đã đăng tải teaser cho bộ phim mới Now We Are Breaking Up. Bộ phim là tác phẩm đầu tiên của Song Hye Kyo sau hai năm ly hôn.

Now We Are Breaking Up có nội dung chính về tình yêu và những lần tan vỡ, chia tay. Những cặp tình nhân trong phim có mối tình vừa nồng nàn, vừa cay đắng, vui buồn lẫn lộn.

Song Hye Kyo đóng vai nữ chính Ha Young Eun - nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và là người theo đuổi chủ nghĩa hiện thực. Trong khi đó, Jang Ki Yong vào vai nhiếp ảnh gia tự do Yoon Jae Guk.

Ngày 23/10, SBS tung teaser, tiết lộ nội dung bộ phim mới của Song Hye Kyo. Ảnh: SBS.

Trong teaser do đài SBS đăng tải, khán giả có thể thấy khái quát về công việc và cuộc sống bận rộng của Ha Young Eun. Khi gặp trục trặc trong công việc và quan hệ với người xung quanh, cô thốt lên một cách khó chịu: "Trong 10 năm qua, tôi đã chạy đôn chạy đáo đến tuột cả lớp chai trên bàn chân để dồn sức cho công việc này, tôi làm tất cả những gì có thể. Vậy mà bây giờ mọi người bảo chuyện này không sao hết à?".

Young Eun cũng là người có xu hướng tập trung cho sự nghiệp, thay vì tình cảm. Nhân vật có đoạn thoại trong teaser: "Tôi từng mất tất cả vì tình yêu, và tôi tự dặn mình không bao giờ lặp lại việc đó nữa".

Tuy nhiên, cuộc sống và tình cảm của Ha Young Eun có nhiều thay đổi khi cô gặp Yoon Jae Gook. Cuối video, nhà thiết kế thời trang xinh đẹp cho rằng mình đã tìm thấy một tình yêu đẹp, mối quan hệ vững chắc. Cùng với đoạn thoại thú nhận tình cảm trên, hình ảnh Jang Ki Yong hiện ra với nụ cười rạng rỡ.

Now We Are Breaking Up được sắp xếp lên sóng đài SBS vào lúc 22h ngày 12/11. Bộ phim bắt đầu ghi hình từ tháng 6, với sự tham gia của Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Yura (Girl's Day) và Se Hun (EXO). Hình ảnh hậu trường của bộ phim được tung ra từ tháng 6, và nhận nhiều phản hồi tích cực của khán giả cho ngoại hình của Song Hye Kyo.

Ngoài ra, khán giả cũng khen ngợi minh tinh 40 tuổi trẻ trung, đẹp đôi khi đóng cùng Jang Ki Yong. Nam diễn viên kém đàn chị 11 tuổi, nhưng hai người không có nhiều chênh lệch về ngoại hình.