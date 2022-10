Brad Pitt không hài lòng về cách nhà làm phim "Troy" quá tập trung vào hình tượng người hùng Achilles trên màn ảnh. Tài tử nói tiếc khi đóng phim này.

Brad Pitt tại lễ trao giải Oscar 2020.

Theo Far Out Magazine, trong hơn 35 năm sự nghiệp, vai diễn khiến Brad Pitt chán ghét nhất là Achilles ở Troy (2004). Tài tử nói đã phát điên vì nhân vật và quyết định chuyển hướng sự nghiệp sau tác phẩm.

Vào thời điểm đóng Troy, Pitt không thể nêu quan điểm cá nhân do bị ràng buộc với hãng phim. Đó là điều anh thấy hối hận nhất. Anh giải thích: "Tôi buộc rút khỏi một dự án khác và phải làm gì đó cho hãng. Thế là, tôi bị đặt vào Troy".

Anh tâm sự thêm: "Phim không được kể theo cách tôi muốn và đôi khi giống phim quảng cáo. Tôi đã mắc sai lầm của chính mình trong đó. Bạn hỏi tôi muốn chia sẻ gì Troy? Tôi không thể thoát khỏi vị trí giữa khung hình, điều đó khiến tôi phát điên. Mỗi cú máy đều quá tập trung vào nhân vật người hùng".

Giới chuyên môn đánh giá Brad Pitt trong Troy có ngoại hình đẹp như tạc. Ảnh: Vanity Fair.

Sau Troy, Pitt tự hứa với bản thân sẽ không dễ thỏa hiệp với tầm nhìn nghệ thuật của người khác và cam kết làm việc chăm chỉ trong những phim anh cảm thấy xứng đáng, ví dụ The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford.

"Tôi trở nên hư hỏng khi hợp tác cùng David Fincher, không thể hiện nét diễn nhẹ nhàng dưới bàn tay chỉ đạo của Wolfgang Petersen. Với tôi, Das Boot của Wolfgang là một trong những phim hay nhất mọi thời. Nhưng đâu đó, Troy của ông rõ là một sản phẩm thương mại", Pitt phát biểu.

Troy được chuyển thể từ cốt truyện sử thi Iliad của Homer, do David Benioff viết kịch bản và Wolfgang Petersen đạo diễn. Nội dung phim xoay quanh cuộc chiến của liên quân Hy Lạp với thành Troy. Trong phim, Pitt hóa thân thành Achilles - anh hùng mạnh nhất phía Hy Lạp, cao ngạo và bất đồng với thủ lĩnh.

Khởi chiếu năm 2004, tác phẩm thu 497,4 triệu USD toàn cầu, trở thành một trong những phim có doanh thu cao nhất sự nghiệp của Brad Pitt.

Theo Far Out Magazine, ở tuổi U60, chồng cũ Angelina Jolie chuẩn bị tái xuất màn ảnh với bộ phim Babylon, đóng cùng Margot Robbie. Tài tử coi đây là một trong những tác phẩm cuối trên hành trình diễn xuất. Sắp tới, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho công việc khác, chẳng hạn như sản xuất phim.