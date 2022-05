Vai diễn khách mời bất ngờ trong 'Doctor Strange 2'

Hayley Atwell, người đóng vai Peggy Carter trong Captain America: The First Avenger (2011), trải qua hành trình dài của MCU. Việc Captain Carter xuất hiện như phiên bản thay thế Captain America của Chris Evans khiến khán giả chú ý. Trước đó nhân vật này đã ra mắt trong loạt What If...? Dù nhiều đoạn cắt cho thấy nhân vật xuất hiện trong Doctor Strange and the Multiverse of Madness, người hâm mộ lâu năm của vai diễn háo hức Atwell khoác lên người bộ quần áo phù hợp và cầm khiên chiến đấu. Ảnh: Disney+.