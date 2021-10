Vai diễn gai góc của Han So Hee

Ngày 1/10, trailer đầu tiên của "My Name" đã được công bố. Phim phát sóng từ ngày 15/10.

Trailer của bộ phim My Name mang đến cho khán giả cái nhìn đầu tiên về không khí phim, các tình tiết chính cũng như màn lột xác về hình ảnh của Han So Hee. Nữ diễn viên rũ bỏ hình tượng thục nữ, khoác lên mình lớp vỏ gai góc, xù xì của một người con gái trả thù cho bố.

Trailer My Name bắt đầu bằng cảnh Yoon Ji Woo (Han So Hee) kinh hoàng chứng kiến cái chết của bố. Ông đã bị ám sát ngay trước cửa nhà. Bị thiêu đốt bởi mong muốn trả thù, Ji Woo đã tìm đến người bạn lâu năm của bố - trùm xã hội đen Choi Moo Jin (Park Hee Soon) - cầu xin sự giúp đỡ.

Trong My Name, nhân vật của Han So Hee gai góc, bạo lực và đối lập với kiểu vai nữ diễn viên thường đảm nhận. Ảnh: Netflix.

Khi được Moo Jin tiết lộ kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của bố Ji Woo là một cảnh sát, cô hạ quyết tâm trà trộn vào hàng ngũ cảnh sát để âm thầm điều tra. Dưới sự dẫn dắt của Choi Moo Jin, cô từ bỏ danh tính thật, gia nhập lực lượng cảnh sát với tên Oh Hye Jin.

Tuy nhiên, khi được phân công tới bộ phận điều tra ma túy làm việc cùng thám tử tài năng Jeon Pil Do (Ahn Bo Hyun) và đội trưởng Cha Ki Ho (Kim Sang Ho), nhiệm vụ của cô lại là triệt phá đường dây do Moo Jin cầm đầu. Ji Woo càng bí mật tiếp tay cho Moo Jin, thân phận nội gián trong sở cảnh sát của cô lại càng tiến gần hồi bại lộ. Phía bên kia chiến tuyến, đàn em của Moo Jin cũng bắt đầu nghi ngờ Ji Woo.

Dù ở vào cảnh trên đe dưới búa, Ji Woo vẫn kiên tâm với mục tiêu khám phá chân tướng cái chết của bố và trả thù kẻ giết người. Trong trailer, khán giả thấy nhân vật bộc lộ sự kiên trì qua câu nói: “Nếu không thể tự tay giết hắn, đời tôi không còn ý nghĩa gì”.

My Name do Kim Jin Min, đạo diễn của Extracurricular (2020) thực hiện. Phim sẵn sàng lên sóng dịch vụ xem video trực tuyến Netflix từ ngày 15/10.