Vai diễn được kỳ vọng giảm nạn kỳ thị đồng tính

Prasida - nam diễn viên đến từ Australia - hy vọng vai đồng tính của anh trong "Kung Fu" phần hai giúp giảm bớt nạn phân biệt chủng tộc đối với người gốc Á.

Ngày 9/3, Kung Fu phần hai lên sóng. Tập đầu của bộ phim có tên The Year of the Tiger.

Kung Fu phần một công chiếu vào tháng 4/2021, là bản chuyển thể của bộ phim truyền hình cùng tên, ra mắt lần đầu vào năm 1970. Đây là bộ phim nổi tiếng của Mỹ và là số ít phim Mỹ có dàn diễn viên chính do đa số là người gốc Á đảm nhận.

Trước đây, Kung Fu nhiều lần bị coi là bộ phim tẩy trắng nguồn gốc văn hoá và võ thuật, cũng như ăn cắp ý tưởng của Lý Tiểu Long. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng bộ phim này không đơn giản chỉ là bản chuyển thể, mà là sự cải tiến so với bản gốc và có nội dung tập trung khai thác văn hoá châu Á.



Kung Fu có đa phần diễn viên là người gốc Á. Ảnh: SCMP.

Vai diễn đồng tính

Trong số những diễn viên tham gia Kung Fu, Jon Prasida, nam diễn viên gốc Á người Australia là gương mặt được chú ý. Anh vào vai Ryan Shen - một nhân vật đồng tính. Chia sẻ về bộ phim, Prasida nói: "Phần hai thú vị hơn rất nhiều. Như thể tôi đã tìm thấy chỗ đứng phù hợp nhất với mình".

Hiện tại, Prasida giữ kín thông tin về những nhân vật phản diện trong phần hai. Nam diễn viên cho hay anh hào hứng, chờ đợi xem phản ứng của khán giả với vai diễn của mình.

Prasida tâm sự anh quyết định theo đuổi ước mơ diễn viên từ những ngày còn là học sinh trung học. "Cho dù đó là Kung Fu hay gì khác, tôi nghĩ rằng sự sáng tạo là điều quan trọng và tôi cảm thấy mãn nguyện", anh nói.

Tuy nhiên, Prasida cho rằng làm nghệ thuật không hề đơn giản. Nhiều lần, nam diễn viên phải đối mặt với thử thách, nhận những chỉ trích hay lời dị nghị của khán giả rằng liệu anh có làm tốt vai diễn của mình hay không.

Cuối cùng, Prasida gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè. Nam diễn viên cho hay nhờ có những người thân ở bên, anh mới vượt qua được khó khăn và đứng dậy mỗi khi thấy thất vọng. "Tôi cảm thấy mình mang nợ những người yêu quý tôi. Tôi phải làm mọi thứ thật tốt, như cách báo đáp công ơn của họ".

Prasida vào vai Ryan - một nhân vật đồng tính trong Kung Fu. Ảnh: SCMP.

Muốn giảm bớt nạn phân biệt chủng tộc

Với sự ủng hộ của gia đình và chị gái là DJ, Prasida bước chân vào con đường diễn xuất ở Australia từ trước khi tham gia Kung Fu. Khi quyết định nhận vai trong bộ phim võ thuật, Prasida không hợp tác với bất kể hãng phim nào ở Australia và lên đường tới Vancouver (Canada) để ghi hình.

"Mỗi lần ở phim trường với Olivia hoặc Shannon, chúng tôi thường hỏi nhau rằng 'chúng ta đang làm gì vậy' hay tại sao chúng ta lại tới đây?". Prasida cho rằng cơ hội đóng Kung Fu của anh là điều khó tin.

Ngoài ra, trả lời về vấn đề là diễn viên đại diện cho châu Á, Prasida cho rằng đây là câu chuyện đáng chú ý nhưng ưu tiên hàng đầu của Kung Fu vẫn là giải trí cho người xem.

Theo SCMP, trong những năm gần đây, vấn đề phân biệt chủng tộc với luận điệu chống người châu Á ngày càng gia tăng, đặc biệt ở những nơi như Mỹ hay Australia. Prasida cho hay khi đến Vancouver ghi hình, anh không nhận thấy nạn phân biệt này.

"Ở Vancouver, tôi không nhận thấy bất kỳ vấn đề nào, như phân biệt chủng tộc, danh tính hay bất cứ điều gì. Tôi thấy thật thú vị khi đến đây và được sống ở đây".

Trong Kung Fu có nhiều phân đoạn nói về mối quan hệ của Ryan (Prasida thủ vai) với các thành viên trong gia đình. Chia sẻ về vai diễn, Prasida cho biết dù bản thân không phải người đồng tính nhưng anh cảm thấy vinh dự khi được nhận vai nhân vật đặc biệt này. Prasida cho biết anh hy vọng vai diễn Ryan của mình giúp ích cho những người đang phải sống trong sự kỳ thị đồng tính từ chính gia đình hoặc cộng đồng, đặc biệt là những người gốc Á.

"Mọi người không nên che giấu giới tính của mình. Chúng ta cần tạo ra cộng đồng hiểu và biết chấp nhận người khác", anh nói.

Prasida tin tưởng rằng đến lúc nào đó, con người sẽ biết cách vượt qua ranh giới và hiểu mọi việc theo hướng đồng cảm hơn.

Ngoài ra, nam diễn viên hy vọng vai diễn góp phần nào đó giảm bớt nạn phân biệt chủng tộc.