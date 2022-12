Vai diễn để đời của Dương Tử Quỳnh

Bước qua tuổi U70, Dương Tử Quỳnh bất ngờ tìm được vai diễn để đời trong “Everything everywhere all at once”, tái khẳng định là ngôi sao châu Á thành công bậc nhất tại Hollywood.

Ra mắt đầu năm 2022, Everything everywhere all at once (Mọi thứ ở mọi nơi cùng một lúc) là một trong những dự án độc lập thành công nhất năm nay. Với kinh phí vỏn vẹn 25 triệu USD , phim gặt hái thành công phòng vé, có tổng doanh thu gấp 4 lần số tiền bỏ ra, lên đến hơn 103 triệu USD . Đây là một trong những dự án đắt đỏ nhất mà hãng phim độc lập A24 từng thực hiện từ trước đến nay.

Vai diễn ấn tượng của Dương Tử Quỳnh

Trong phim, Dương Tử Quỳnh vào vai Evelyn, một phụ nữ gốc Á làm chủ tiệm giặt là ở California cùng chồng là Waymond (Quan Kế Huy). Bất ngờ, cuộc sống của Evelyn xoay 180 độ khi chồng cô thay đổi, tự nhận là người đến từ vũ trụ khác.

Anh giúp cô kết nối với các bản sao của mình ở những vũ trụ khác, học được khả năng của họ và nâng cấp bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn. Từ đó, hai vợ chồng Evelyn cùng nhau ngăn chặn một thế lực hắc ám đang âm mưu phá hủy đa vũ trụ.

Everything everywhere all at once là một trong những phim độc lập đáng chú ý năm 2022.

Giới phê bình đánh giá diễn xuất của Dương Tử Quỳnh là điểm nhấn, giúp bộ phim thu hút và đến gần khán giả. Theo IMDb, kế hoạch ban đầu của phim là mời Thành Long vào vai chính, tuy nhiên nhà sản xuất đã quyết định thay đổi kịch bản để phù hợp với Dương Tử Quỳnh.

Vì vậy, có thể nói Evelyn là vai diễn được “đo ni đóng giày” cho ngôi sao võ thuật châu Á. Đây cũng là nhân vật để lại nhiều dấu ấn trong sự nghiệp của nữ diễn viên, sau nhiều vai phụ tương đối mờ nhạt tại Hollywood suốt thập niên 2010.

Bước sang độ tuổi U70, Dương Tử Quỳnh không hề sa sút phong độ mà thực sự tỏa sáng với vai Evelyn. Thách thức đặt ra là bà phải liên tục hóa thân thành nhiều Evelyn khác nhau, ứng với tính cách và số phận từng người ở từng vũ trụ.

Dương Tử Quỳnh đã thể hiện xuất sắc nội lực diễn xuất trong những cảnh tâm lý, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Đồng thời, ngôi sao Ngọa hổ tàng long “cân” tốt các cảnh hành động, giúp phim tạo được kịch tính xuyên suốt thời lượng 140 phút.

Vào vai chính Evelyn, Dương Tử Quỳnh chinh phục khán giả bằng lối diễn đa dạng, nhiều cảm xúc.

So với vai Du Tú Liên hay Eleanor Young, Evelyn cho Dương Tử Quỳnh nhiều đất diễn hơn để thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm hơn 40 năm diễn xuất. Bà liên tục đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Các chuyên trang như Collider, Variety, Screen Rant đều đánh giá đây là vai diễn để đời của ngôi sao gốc Á, thậm chí vượt mặt nhiều tác phẩm trước đây như Tomorrow never dies (1997) hay Crazy rich Asians (2018).

Đó cũng là lý do giúp bà vượt mặt hàng loạt ngôi sao hạng A tại Hollywood để được tạp chí Time vinh danh là "Biểu tượng của năm 2022".

Phong cách làm phim độc đáo

Nhào nặn tác phẩm là bộ đôi đạo diễn kiêm biên kịch Daniels gồm hai nhà làm phim nổi tiếng Daniel Scheinert và Daniel Kwan. Trước đó, họ từng gây được tiếng vang khi ra mắt phim đầu tay Swiss army man (2016) tại Liên hoan phim độc lập Sundance, sau đó tiếp tục xây dựng phong cách riêng độc đáo. Tên tuổi của Daniels là yếu tố giúp tác phẩm nhanh chóng được chú ý, khiến khán giả chờ đợi ngay từ khi mới công bố.

Bộ đôi đạo diễn Daniel Scheinert và Daniel Kwan tại sự kiện ra mắt phim.

So với các tác phẩm khác, phim có phần kịch bản độc đáo nhờ khai thác thuyết đa vũ trụ (multiverse) nổi tiếng trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng. Các nhà làm phim thể hiện tham vọng khi muốn kết nối nhiều thế giới, nhiều nhân vật vào một cốt truyện thống nhất. Qua đó, họ làm nổi bật nhiều thông điệp cuộc sống, từ thuyết hư vô (nihilism) đến bài học nhân quả phổ biến ở châu Á.

Bên cạnh nội dung, phim cũng được đầu tư mạnh về phần hình ảnh. Dự án gây tiếng vang khi phần VFX (kỹ xảo hình ảnh) chỉ do nhóm không chuyên gồm 9 người thực hiện, bao gồm cả hai đạo diễn. Họ không hề qua trường lớp, chỉ tự thực hành kỹ năng qua các khóa hướng dẫn miễn phí trên mạng và làm phim. Thế nhưng, phần kỹ xảo tạo ra lại mới mẻ, vượt trội so với nhiều bom tấn ở Hollywood, được xem là một trong những yếu tố làm nên thành công của phim.

Phim hấp dẫn nhờ khai thác thuyết đa vũ trụ (multiverse) nổi tiếng trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng.

Nhờ những yếu tố độc đáo trên, phim được khán giả lẫn giới phê bình đón nhận nồng nhiệt khi ra mắt. Phim nhận chứng chỉ “tươi” với 95% trên Rotten Tomatoes và 8.4/10 điểm trên IMDb. Hàng loạt tạp chí phê bình điện ảnh uy tín đánh giá đây là một trong những phim hay nhất năm mà bất kỳ mọt phim nào cũng không nên bỏ qua.