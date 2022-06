Vai diễn cứu rỗi sự nghiệp của sao hạng A

Elizabeth Olsen đang nổi như cồn với vai diễn Scarlet Witch của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Sau WandaVision, nữ diễn viên lần nữa ghi dấu ấn với hình ảnh bà mẹ vì con mà biến chất trong Doctor Strange in the Madness of Multiverse. Nhưng ít ai ngờ trước khi đạt thành tựu như hiện tại, Olsen muốn từ bỏ sự nghiệp do thường xuyên bị so sánh với hai người chị thành công Mary-Kate và Ashley Olsen, theo E! Online. Nhưng cuối cùng, nhờ vai diễn đột phá trong Martha Marcy May Marlene, sự nghiệp của cô cất cánh và thành công như hiện tại. Ảnh: East News.