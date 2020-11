Vai diễn cuối cùng của Chadwick Boseman nhận cơn mưa lời khen

Nhân vật tay nhạc công giàu tham vọng trong “Ma Rainey's Black Bottom” giúp Chadwick Boseman được báo chí ngợi khen.

Ma Rainey's Black Bottom là bộ phim cuối cùng có sự góp mặt của Chadwick Boseman. Tác phẩm lấy bối cảnh những năm 1920, với Viola Davis (How to Get Away with Murder) thủ vai một nữ ca sĩ nhạc jazz đang chuẩn bị thu âm với ban nhạc.

Không chỉ đương đầu với những tay quản lý da trắng bóc lột, cô còn phải tìm cách giải quyết êm xuôi nguyện vọng tách nhóm để hoạt động solo của chàng nhạc công Levee (Chadwick Boseman).

Theo Digital Spy, phản hồi ban đầu về Ma Rainey's Black Bottom đã xuất hiện sau khi bộ phim tổ chức buổi chiếu sớm cho các nhà phê bình điện ảnh.

Ma Rainey's Black Bottom được chuyển thể từ kịch bản sân khấu cùng tên của August Wilson. Ảnh: Netflix.

Trên Twitter, người dùng Kay-B chia sẻ: “Ma Rainey's Black Bottom có mọi thứ! Lời thoại bùng nổ, diễn xuất ấn tượng. Bộ phim là viên ngọc quý của điện ảnh. Chadwick tỏa sáng. Viola xuất sắc. Colman ấn tượng. Một ứng cử viên sáng giá cho mùa giải thưởng điện ảnh sắp tới”.

Nhà phê bình Robert Daniels viết: “Vai diễn trong Ma Rainey's Black Bottom là đỉnh cao diễn xuất của Chadwick Boseman. Anh ấy rực sáng, sung sức, tan vỡ. Boseman là chất keo liên kết bộ phim. Viola Davis vẫn tuyệt vời, nhưng bộ phim là sân khấu của Boseman”.

“Chadwick Boseman rất sôi nổi trong Ma Rainey's Black Bottom. Anh giữ được sự tươi mới từ đầu chí cuối, để lại ấn tượng qua từng câu thoại. Viola Davis cho thấy cái uy của một nữ diễn viên thực lực. Tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ phần hình ảnh ấn tượng mà Tobias A. Schliessler thực hiện trong phim”, Perri Nemiroff bày tỏ trên trang cá nhân.

Dù nhận xét ban đầu mới chỉ là những dòng tóm tắt ngắn gọn, chúng vẫn đủ để công chúng hình dung ra bức tranh ban đầu về Ma Rainey's Black Bottom.

Phim được nhận xét có chất lượng hình ảnh tốt, âm nhạc bắt tai. Diễn xuất của Boseman cùng bạn diễn Davis cũng nhận được cơn mưa những lời ngợi khen. Theo Yahoo! Movies, Ma Rainey’s Black Bottom là bộ phim nhiều khả năng giúp Bosman có đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.