Vai diễn của Quỳnh Kool bị phản ứng

Nhân vật Hoàng My trong phim "Hãy nói lời yêu" của Quỳnh Kool vấp phải những ý kiến trái chiều từ khán giả.

Gia đình Hoàng My liên tiếp gặp bi kịch. Sau sự việc đau lòng Minh (Quang Anh) qua đời, ông Tín (NSND Trọng Trinh đóng) phá sản, nợ khoảng 10 tỷ đồng . Khoản nợ quá lớn, ông Tín không thể tự xoay sở. Dù không còn chung sống, bà Hoài (Nguyệt Hằng) nghe lời con gái, đồng ý giúp chồng.

Hai vợ chồng thống nhất bán căn nhà từng là tổ ấm ngày xưa. Nhưng vì Minh tự vẫn trong nhà, người mua trả giá rất thấp. Ông Tín - bà Hoài ngậm ngùi chấp nhận. Ngoài ra, theo nguyện vọng của My, bà Hoài đưa gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm cho ông Tín trả nợ. My nói chỉ cần bố mẹ bình yên, cô có thể đi làm thêm để kiếm tiền.

Quỳnh Kool và Công Dương lần thứ 2 đóng cặp trong phim.

Tranh luận việc My làm tiếp viên ở quán bia

Cùng lúc, Phan (Công Dương), bạn trai của My, cũng gặp khó khăn chồng chất. Gia đình Phan vốn nghèo, mẹ lại bị bệnh thận. Họ phải bán nhà ở quê để chữa bệnh. Phan đã hiến một quả thận để cứu mẹ. Nhưng niềm vui cũng chẳng được bao lâu. Ca phẫu thuật ghép thận không thành công như mong đợi. Mẹ của Phan bị ngất và lại nhập viện, sức khỏe nguy kịch.

My bán nữ trang, đưa cho Phan số tiền 50 triệu đồng. Để phụ giúp bố mẹ và Phan, My quyết định đi làm thêm. Cô nói với Phan: "Thay vì trước đây chỉ có một mình, bây giờ anh còn có em. Chỉ cần anh không đẩy em ra xa là được".

My giấu mẹ và bạn trai, đi làm PG ở một quán bia. Tuy nhiên, bà Hoài cảm thấy bất an và cuối cùng đã phát hiện ra.

Hành động này của Hoàng My bị khán giả phán ứng. Trên fanpage phim, nhiều ý kiến không đồng tình với cách giải quyết sự việc của My, cho rằng cô suy nghĩ ngây thơ.

Khán giả Trần Lâm Bình chia sẻ: "Phim phi lý thật. Học giỏi, nhà không đến nỗi khó khăn quá, thế mà lại đi làm công việc này. Ít ra My cũng tìm được công việc phù hợp hơn như gia sư, phụ quán cà phê. Lần này chẳng thể bênh được My".

Nhân vật My làm tiếp viên ở quán bia.

Thành viên mạng Vân Anh bày tỏ: "My suy nghĩ nông cạn, bỏ mặc mẹ sống một mình trong cô đơn và lo lắng. Chẳng cấm My yêu đương hay quan tâm đến người yêu, nhưng cuộc sống thì phải biết cân bằng. Bà Hoài thực ra đang bị tâm lý rất nặng, chỉ là giấu đi, cố gắng sống vì My. Thất vọng về My".

Theo khán giả, Hoàng My là cô gái tốt, chân thật, biết yêu thương bố mẹ. Nhưng My lại cảm tính, thiếu kỹ năng sống. Cô từng bị bạn trai cũ (Bình) lừa gạt, sa vào lưới tình, song chưa biết rút kinh nghiệm. Môi trường quán nhậu rõ ràng không phù hợp, thậm chí tiềm ẩn rủi ro với một sinh viên trẻ như My.

"Sinh viên bây giờ thiếu gì việc làm thêm. My lại học giỏi, từng đỗ thủ khoa. Chưa kể, hơn ai hết, My phải hiểu bà Hoài khó tính và lo lắng cho con gái thế nào. Khó để đồng cảm với My trong trường hợp này" - bạn Mai Anh chia sẻ.

Khán giả Phương Trần nêu quan điểm: "Thực tế, nếu con gái rơi vào hoàn cảnh này, mẹ nào lại không xót? Đồng ý là yêu đương nhưng thực tế tiền không có, mẹ ốm yếu, Phan mất một quả thận, lo lắng của bà Hoài là đúng. My là một minh chứng cho việc được bao bọc quá nên không va vấp. Công việc tiếp bia không phù hợp với một cô sinh viên thủ khoa".

"Sau tập phim này, tôi lại thấy đồng cảm với bà Hoài. My hiền lành, tốt tính nhưng thiếu khôn ngoan", "Nữ chính trải qua bao nhiêu biến cố trong cuộc sống mà không trưởng thành thêm chút nào", "Công việc này không hợp với My vì cô chưa đủ khả năng và bản lĩnh để xử lý tình huống"... là những bình luận khác từ người xem.

Nội dung phim bi kịch từ đầu đến cuối

Ngoài việc không hài lòng với nhân vật Hoàng My, khán giả cũng phàn nàn tình tiết của Hãy nói lời yêu ngày càng dài dòng, nặng bi kịch. Phim gần đi đến những tập cuối, song My vẫn gây chuyện. Bà Hoài vẫn sống trong tâm trạng thấp thỏm không yên. Cuộc sống của Phan tiếp tục gặp biến cố.

"Nội dung phim nặng nề từ đầu tới cuối, cảm giác không thấy một tia sáng. Nhà My trải qua bao nhiêu biến cố, còn Phan thì quá khổ. Những tưởng mẹ Phan đã được cứu sống sau khi con trai hiến thận. Vậy mà phim chưa dừng lại ở đó" - thành viên mạng Mai Chi bày tỏ.

Bạn Anh Đức chia sẻ: "Tình tiết những tập cuối có vẻ rời rạc, lê thê. Với ý kiến của cá nhân tôi, đáng lẽ phim nên kết sớm sau khi Minh tự tử. Đó là chi tiết đắt giá của phim, như một cú 'twist'. Sự thay đổi của bà Hoài sau cú sốc lớn chỉ cần ám chỉ là đủ, không nhất thiết phải quá rõ ràng".

Bà Hoài chưa thể ngừng lo lắng cho My.

Trước đó, tình tiết nhân vật Minh tự vẫn từng gây tranh cãi. Một bộ phận khán giả mong muốn cái kết nhẹ hơn cho cậu bé Minh.

Song, Quang Anh, người đảm nhận vai Minh, tâm sự anh đồng tình với chi tiết này. Nam diễn viên nói: "Sau khi xâu chuỗi những tình tiết, tôi thấy cái kết như vậy hợp lý. Nhiều phim Việt lựa chọn kết thúc màu hồng cho tất cả nhân vật rồi. Trong Hãy nói lời yêu, sự ra đi của Minh mới có thể giúp bà Hoài thức tỉnh. Trước đây, bà Hoài từng làm mất cái thai của cô nhân tình của chồng. Nhưng rồi bà vẫn không thay đổi, thậm chí còn cay nghiệt hơn".

Quang Anh cho biết thêm: "Tôi nghĩ ở đây còn có sự ẩn ý về luật nhân quả trong cuộc sống. Khi đọc bình luận của khán giả, tôi thấy nhiều người cũng đồng tình với cái kết đó. Số phận đáng thương của Minh sẽ khiến các bậc phụ huynh phải suy nghĩ để biết yêu thương, bảo vệ con đúng cách hơn".