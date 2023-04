Vai diễn của Lily-Rose Depp bị phản ứng vì yếu tố nhạy cảm

People đưa tin Lily-Rose Depp thủ vai nữ ca sĩ nhạc pop có lối sống nổi loạn trong The Idol. Những hình ảnh được hé lộ trong teaser mới không khỏi khiến khán giả rùng mình bởi sự táo báo và góc khuất trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Theo bản tóm tắt của The Idol, bộ phim sẽ theo chân Jocelyn (Lily-Rose Depp) trong hành trình khẳng định vị thế là ngôi sao nhạc pop vĩ đại và quyến rũ nhất nước Mỹ. Nỗ lực của Jocelyn bắt nguồn từ khoảnh khắc bị suy nhược thần kinh trong chuyến lưu diễn cuối.

Niềm đam mê của cô được khơi dậy bởi Tedros (The Weeknd), một ông chủ hộp đêm có quá khứ tối tăm. Ngoài loạt phân cảnh tập trung vào nữ chính, teaser mới còn có sự xuất hiện thành viên BlackPink - Jennie và Troye Sivan.

Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ Kpop tỏ ra phấn khích khi thấy Jennie xuất hiện: "The Idol là sự khởi đầu cho sự nghiệp diễn xuất của Jennie. Việc cô ấy không có nhiều đất diễn là điều bình thường. Hãy cổ vũ nhiệt tình cho cô gái của chúng ta".

Loạt bình luận ủng hộ Jennie cũng tới từ việc trước đó The Idol bị tố lợi dụng tên tuổi của ngôi sao Hàn Quốc nhằm thu hút sự chú ý.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả thắc mắc bộ phim vẫn được phát hành bất chấp những tranh cãi về nội dung. Series do Sam Levinson chỉ đạo bị Rolling Stone thẳng thắn chỉ trích là một bộ phim khiêu dâm mang thiên hướng tra tấn.

Trước cáo buộc từ Rolling Stone, đại diện HBO từng lên tiếng: "Trong suốt quá trình sản xuất, nhóm sáng tạo đã cam kết tạo ra một môi trường làm việc an toàn, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Năm ngoái, nhóm đã thực hiện những thay đổi hướng đến lợi ích tốt nhất cho nhà sản xuất, dàn diễn viên và đoàn làm phim. Chúng tôi rất mong The Idol sớm được ra mắt khán giả".

Trả lời phỏng vấn People, Lily-Rose Depp cũng bảo vệ đạo diễn: "Sam Levinson là đạo diễn giỏi nhất mà tôi từng làm việc cùng. Tôi cảm thấy được hỗ trợ và tôn trọng trong không gian sáng tạo. Những ý kiến ​​đóng góp ​​của tôi đều được Levinson đánh giá cao".

