Vai diễn ám ảnh Leonardo DiCaprio suốt nhiều năm

Loạt bom tấn đáng mong chờ năm 2023

"Avatar: The Way of Water" khép lại một năm bùng nổ của điện ảnh thế giới. Nối tiếp là loạt bom tấn được kỳ vọng tiếp tục khuynh đảo phòng vé toàn cầu trong năm 2023.