Vaccine Pfizer bảo vệ nữ giới tốt hơn so với nam giới

Nghiên cứu mới cho thấy khả năng miễn dịch ở người tiêm đủ 2 mũi vaccine Pfizer giảm đáng kể trong vòng vài tháng và mức độ bảo vệ với nữ giới cao hơn so với nam giới.

Theo nghiên cứu công bố hôm 6/10 trên Tạp chí Y học New England, lượng kháng thể giúp bảo vệ con người trước virus SARS-CoV-2 giảm liên tục trong 6 tháng sau khi tiêm mũi vaccine thứ hai, Bloomberg đưa tin.

Nghiên cứu được thực hiện trên khoảng 5.000 nhân viên y tế Israel cho thấy ban đầu lượng kháng thể có thể giảm nhanh sau đó tốc độ sẽ chậm dần.

Các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang cố gắng xác định thêm ngưỡng kháng thể cơ thể cần đạt được để ngăn chặn mắc Covid-19 cũng như ngăn ngừa bệnh diễn tiến nặng và tử vong, Gili Regev-Yochay, một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết.

Nghiên cứu mới giải thích tình trạng mắc Covid-19 sau khi tiêm vaccine. Ảnh: Reuters.

Các nghiên cứu như vậy sẽ giúp đánh giá nguy cơ, mức độ rủi ro trong các nhóm đối tượng khác nhau, từ đó đưa ra biện pháp cần thiết để bảo vệ họ, bà nói thêm.

Theo nghiên cứu từ Trung tâm Y tế Sheba ở Ramat Gan, nồng độ kháng thể thấp hơn ở những người già hơn so với những người trẻ tuổi. Hiệu quả ngăn lây nhiễm của vaccine ở những người khỏe mạnh cũng cao hơn so với người suy giảm miễn dịch. Ngoài ra, số lượng kháng thể của nam giới thấp hơn so với nữ giới cả trong thời kỳ đầu và khi kết thúc nghiên cứu.

Nghiên cứu mới đã cho thấy tại sao lại có những ca mắc “đột phá” ở những người đã tiêm hai liều vaccine, bà Regev-Yochay cho biết trong cuộc họp báo trực tuyến.

Phát hiện mới này càng được củng cố bởi một nghiên cứu thứ hai tại Qatar cho thấy hiệu quả của vaccine Pfizer/BioNTech bị giảm dần trong một khoảng thời gian tương tự.

Hiệu quả bảo vệ giảm từ 77,5% trong tháng đầu tiên sau khi tiêm đủ hai mũi xuống còn 20% sau 5-7 tháng.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy vaccine vẫn giúp ngăn ngừa bệnh diễn tiến nặng và tử vong, đạt hiệu quả 96% trong hai tháng đầu tiên và duy trì xung quanh mức này trong 6 tháng.