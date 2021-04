Vaccine Nano Covax hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 2

Toàn bộ tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vaccine Nano Covax đều sinh miễn dịch kháng virus.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 26/4, nhóm nghiên cứu vaccine Nano Covax tại Học viện Quân y sẽ báo cáo kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Bước đầu, nhóm đánh giá vaccine đạt hiệu quả tốt như dự kiến.

Ba liều vaccine được tiêm thử đều đảm bảo an toàn. 100% người tiêm sinh miễn dịch ở mức độ khác nhau. Trong đó, chỉ số kháng thể trung hòa virus nCoV sau 2 tuần tiêm mũi thứ 2 cao nhất là ở nhóm liều 25 mcg (trên 90%). Khả năng tiêu diệt virus SARS-CoV-2 của nhóm liều 50 mcg và 75 mcg thấp hơn nhưng không đáng kể.

Trong giai đoạn 2, nhóm nghiên cứu cũng thử nghiệm vaccine Nano Covax với biến chủng B.1.1.7 từ Anh và cho hiệu quả. Hiện tại, các nhà nghiêm cứu chưa thử nghiệm với biến chủng từ Nam Phi.

Nano Covax là vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Ảnh: Văn Nguyện.

Số lượng tình nguyện viên tham gia thử nghiệm là hơn 550 người tại Học viện Quân y và Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, Long An.

Ngày 27/4, nhóm nghiên cứu sẽ báo cáo Hội đồng đạo đức trong lĩnh vực y sinh học của Bộ Y tế để đưa ra kết luận cuối cùng, chọn liều tối ưu trước khi chuyển sang thử nghiệm giai đoạn 3, dự kiến bắt đầu từ ngày 5/5.

Trong giai đoạn này, Nano Covax sẽ thử nghiệm trên 10.000-15.000 người, gồm tình nguyện viên tại nước ngoài như Ấn Độ, Indonesia... Gần 800 người đã đăng ký trở thành tình nguyện viên tại Học viện Quân y.

Dự kiến, cuối tháng 9, thử nghiệm giai đoạn 3 sẽ hoàn tất, Việt Nam có thể sản xuất vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sắp có hướng dẫn chính thức về thử nghiệm vaccine trên nguyên tắc so sánh với các loại đã được cấp phép sử dụng chính thức. Việc này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình thử nghiệm giai đoạn 3 của Nano Covax, đặc biệt khi so sánh với loại của AstraZeneca đang tiêm chủng cho người dân.

Nano Covax là vaccine đầu tiên của Việt Nam được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người từ ngày 17/2, do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen nghiên cứu. Trong giai đoạn 2, đối tượng tình nguyện viên được mở rộng từ 18 đến trên 60 tuổi. Trong đó, một số người có bệnh nền như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, tim mạch độ 1..., không quá nặng.

Quá trình thử nghiệm lâm sàng có sự giám sát của Bộ Y tế và đơn vị độc lập, đảm bảo tính khách quan, chính xác của nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển vaccine Covid-19 trong nước, đồng thời cũng sẽ công bố với quốc tế.

Ngoài Nano Covax, vaccine Covivac của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) cũng đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, dự kiến hoàn tất vào ngày 15/5.