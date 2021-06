Vaccine Covid-19 của Việt Nam được phê duyệt thử nghiệm giai đoạn cuối

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã ký quyết định chính thức phê duyệt đề cương thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine Nano Covax của công ty Nanogen.

Trao đổi với Zing chiều 11/6, đại diện Học viện Quân y (Hà Nội) cho biết Nano Covax là vaccine Covid-19 đầu tiên do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất bước vào giai đoạn 3 của thử nghiệm lâm sàng.

Giai đoạn 3 sẽ thử nghiệm trên khoảng 13.000 tình nguyện viên tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hưng Yên, Long An, Tiền Giang…

Ở phía bắc, Học viện Quân y sẽ làm đầu mối triển khai tại Bệnh viện Quân y 103. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên triển khai tại địa phương. Khu vực phía nam sẽ do Viện Pasteur TP.HCM phụ trách chuyên môn, phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Long An và Tiền Giang triển khai.

Trong giai đoạn 3, vaccine Nano Covax được tiêm cho người tình nguyện từ 18 tuổi, không giới hạn độ tuổi. Hiện, người cao tuổi nhất đăng ký tiêm thử nghiệm giai đoạn 3 là 83 tuổi.

Vaccine này cũng được tiêm cho người tình nguyện có bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường (bệnh trong giai đoạn ổn định, không tiêm khi đang trong giai đoạn cấp tính) để đánh giá kết quả về sinh miễn dịch, phản ứng sau tiêm.

Kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 là cơ sở để Bộ Y tế cấp phép khẩn cấp, tiêm rộng rãi cho người dân phòng dịch Covid-19, dự kiến vào quý 4 năm nay.

Người dân được tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax giai đoạn 2 tại Long An. Ảnh: Chí Hùng.

Tại Học viện Quân y, hiện có hơn 6.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia thử nghiệm, trong đó, hơn 600 người đã được khám sàng lọc sức khỏe đủ điều kiện tham gia.

Trong ngày 10/6, Học viện Quân y (Hà Nội) đã tiêm thử nghiệm cho 19 tình nguyện viên đầu tiên. Trong hôm nay (11/6), 200 người có độ tuổi từ 18 trở lên tiếp tục được tiêm. Các tình nguyện viên được chia thành 2 nhóm, một nhóm tiêm vaccine NanoCovax liều 25 mcg, nhóm còn lại tiêm giả dược thành phần là tá dược nhôm.

Trong giai đoạn đầu của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, Học viện Quân y sẽ tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax cho 1.000 người trong số 6.500 người tình nguyện tham gia. Theo đại diện Học viện Quân y, trong thử nghiệm giai đoạn 1 và 2, 100% người tiêm sinh miễn dịch, được bảo vệ trước tấn công của virus SARS-CoV-2.

Kết quả giai đoạn 2 cho thấy cả 3 mức liều đều đảm bảo an toàn. Trong đó, chỉ số kháng thể trung hòa virus (khả năng tiêu diệt virus SARS-CoV-2) sau 2 tuần tiêm mũi 2 ở nhóm liều 25 mcg cho kết quả cao nhất, với trên 90%. Hai nhóm liều 50 mcg và 75 mcg cho kết quả thấp hơn không đáng kể.

Thạc sĩ Hoàng Hoa Sơn, Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học Công nghệ, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế - đơn vị phụ trách nghiên cứu vaccine Covid-19 - chia sẻ Việt Nam đang có 2 vaccine thử nghiệm trên người.

Ngoài Nano Covax, vaccine Covivac của IVAC đã tiêm xong cho 120 người trong giai đoạn 1, đồng thời lấy 720 mẫu máu gửi sang Canada để đánh giá tính sinh miễn dịch. Dự kiến, cuối tháng 6, họ có kết quả ban đầu để đánh giá sơ bộ giai đoạn 1, đủ điều kiện chuyển sang giai đoạn 2.

Tuy nhiên, theo thạc sĩ Hoàng Hoa Sơn, không thể khẳng định một loại thuốc hay vaccine an toàn tuyệt đối được. Để đánh giá một loại vaccine, phải theo dõi an toàn cả ngắn hạn và dài hạn.

"Hiện nay, 2 loại vaccine được triển khai trong nước, một loại đã đủ an toàn để chuyển sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng 2, một loại đủ an toàn để chuyển sang giai đoạn 3. Điều này không có nghĩa là nó an toàn để chuyển sang sử dụng đại trà", thạc sĩ Sơn cho hay.