Vaccine Covid-19 của Nhật Bản sắp bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3

Vaccine Covid-19 phát triển bởi hãng dược Daiichi Sankyo sắp được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Chế phẩm này nhiều khả năng được phân phối vào năm 2022, theo Nikkei Asia.

Hãng dược Daiichi Sankyo của Nhật Bản đã và đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 cho vaccine Covid-19 của hãng này trên khoảng 150 người trưởng thành. Chế phẩm ngừa Covid-19 của Daiichi Sankyo được phát triển dựa trên công nghệ mRNA.

Quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine này dự kiến có sự tham gia của hàng nghìn tình nguyện viên.

Bên cạnh Daiichi Sankyo, Nhật Bản có 3 hãng dược khác cũng đang phát triển vaccine Covid-19. Ảnh: AP.

Thông thường, trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3, một nửa số tình nguyện viên sẽ được tiêm vaccine trong khi số còn lại được tiêm giả dược.

Tuy nhiên, vì vaccine của Pfizer và Moderna đã được triển khai tại Nhật Bản, việc sử dụng giả dược có thể làm nảy sinh vấn đề đạo đức và khiến các tình nguyện viên quay lưng.

Do đó, quá trình thử nghiệm tiếp theo của Daiichi Sankyo sẽ tập trung vào so sánh mức độ hiệu quả của vaccine do hãng này sản xuất với các chế phẩm của Pfizer và Moderna, vốn cũng là vaccine được phát triển theo công nghệ mRNA. Chi tiết của nghiên cứu này đang được trình bày với Bộ Y tế Nhật Bản.

Daiichi Sankyo Biotech, công ty con của Daiichi Sankyo có kế hoạch sản xuất vaccine Covid-19 từ tháng 3/2022. Số mũi vaccine được điều chế sẽ phụ thuộc một phần vào kết quả của các thử nghiệm.

Một số nhà sản xuất vaccine khác của Nhật Bản cũng đang đạt được nhiều bước tiến trong việc phát triển chế phẩm ngừa Covid-19. Hãng dược Shionogi cho biết họ có thể cung cấp đủ vaccine cho 60 triệu người mỗi năm.

Shionogi đã bắt đầu thử nghiệm vaccine từ tháng 12/2020. Nếu chế phẩm của họ nhận được phê duyệt có điều kiện, việc triển khai vaccine của hãng này có thể bắt đầu từ cuối năm 2021. Một nhà máy ở tỉnh Gifu đang được bảo trì và nâng cấp để đáp ứng nhu cầu sản xuất dự kiến.

Shionogi hiện có kế hoạch thử nghiệm giai đoạn 3 đối với vaccine của họ ở các thị trường khác như Đông Nam Á.

Hiện chưa vaccine nào do Nhật Bản phát triển được cấp phép sử dụng. Bên cạnh Daiichi Sankyo và Shionogi, hai công ty khác của Nhật Bản đang tiến hành thử nghiệm vaccine là KM Biologics và liên doanh công nghệ sinh học AnGes. KM Biologics dự định sẽ nộp đơn xin phê duyệt vaccine vào giữa năm 2022.

Theo thống kê của Reuters, hơn 60,2 triệu liều vaccine Covid-19 đã được triển khai ở Nhật Bản.

Tính đến ngày 13/7, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Nhật Bản ghi nhận hơn 821.000 ca mắc Covid-19, trong đó có 14.902 trường hợp tử vong.