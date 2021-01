Vác súng trường đi biểu tình trước lễ nhậm chức của ông Biden

Trong ảnh, trụ sở bang Arizona có hai lớp hàng rào an ninh. Bên ngoài trụ sở bang Ohio, khoảng hơn 20 người, có người đem súng trường, tới biểu tình một lúc rồi giải tán vì tuyết bắt đầu rơi. Thống đốc bang Ohio Mike DeWine cho biết giới chức “vẫn tiếp tục có lo ngại về bạo lực cho những ngày tới, và đó là lý do tôi muốn duy trì mức độ an ninh cao trước thềm lễ nhậm chức”.