Vác dao chém bạn nhậu do mâu thuẫn trong tiệc cưới

Mâu thuẫn khi uống rượu trong đám cưới, Long đã dùng dao chém nhiều nhát vào lưng, chân của Nguyễn Đức B.

Ngày 30/11, thông tin từ Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc đuổi chém nhau do mâu thuẫn khi uống rượu, bia trong đám cưới.

Trước đó, vào hồi 23h30 ngày 12/11, tại phố Tân Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hóa, Nguyễn Bá Long (sinh năm 1995, trú ở 82/2 Tân Sơn, phường An Hưng) dùng dao chém nhiều nhát vào lưng, chân của Nguyễn Đức B. (sinh năm 1992, ở 54 Tân Sơn, phường An Hưng).

Hậu quả B. bị đa chấn thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Long và B. cùng uống rượu, bia trong đám cưới và nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến vụ việc.

Công an TP Thanh Hóa đang điều tra, xử lý theo quy định.