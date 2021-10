VABA: Nội Bài tiếp tục ngừng nhận khách sẽ gây thiệt hại kinh tế lớn

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam (VABA) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tạo điều kiện khôi phục các đường bay nội địa, nhấn mạnh vai trò của Nội Bài.

Trong văn bản, VABA chia sẻ hiệp hội hiểu về khó khăn thách thức mà các địa phương, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm về mức độ lây lan dịch bệnh, đồng thời là các trung tâm kinh tế quan trọng của quốc gia trong việc bảo vệ an toàn, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân đồng thời tổ chức sản xuất an toàn để phát triển kinh tế theo quan điểm về phòng chống dịch bệnh của Chính phủ trong tình hình mới.

Cũng theo VABA, trên cơ sở kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ của Cục Hàng không Việt Nam và các hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), hiệp hội này đề xuất các UBND tỉnh, thành phố cho phép các hãng bay sớm được khai thác các đường bay nội địa dựa trên nhiều lý do.

Thứ nhất, VABA nhận định ngành hàng không đóng vai trò to lớn với kinh tế, xã hội, trong khi các biện pháp giãn cách đã khiến toàn ngành thiệt hại nặng nề. "Việc ảnh hưởng do dịch bệnh, dừng bay khiến ngành hàng không Việt Nam thiệt hại doanh thu trên 500 tỷ đồng /ngày, ngành du lịch thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng /ngày so với trước dịch", VABA thống kê.

VABA nhận định nếu Nội Bài không sớm đón khách, kế hoạch phục hồi kinh tế của Việt Nam sẽ chịu thiệt hại lớn. Ảnh: Hoàng Hà.

Bên cạnh đó, VABA cho biết Nội Bài và Tân Sơn Nhất là hai sân bay trọng yếu, là điểm trung chuyển quan trọng tới các sân bay trong nước và quốc tế, chiếm phần lớn lượng khách và doanh thu của các hãng. "Nếu Nội Bài tiếp tục ngừng tiếp nhận khách bay thương mại sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không, cho người dân và cho kế hoạch phục hồi kinh tế của nước ta", VABA khẳng định.

Tiếp đến VABA cũng cho biết hàng không là hình thức di chuyển an toàn trong dịch và cơ quan chức năng cũng dễ dàng truy vết. Hiệp hội này cũng nhận định việc tiêm vaccine của TP.HCM và Hà Nội cùng nhiều địa phương đã đạt tỷ lệ rất cao. "Người dân tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương đã được ưu tiên tiêm trước để kiểm soát dịch bệnh và sớm trở lại làm việc, sản xuất kinh doanh, cần ưu tiên, tạo thuận lợi cho các đối tượng này đi lại, làm việc trong nước", VABA đề nghị.

Với các lý do trên, VABA mong muốn các UBND tỉnh, thành phố đồng thuận việc mở lại đường bay thương mại nội địa, đặc biệt là các chuyến bay đi/đến Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất từ ngày 10/10 và không cách ly tập trung với hành khách đã xét nghiệm âm tính, tạo điều kiện đi lại cho nhân dân cả nước.

Tính đến hết ngày 6/10, Cục Hàng không đã tiếp nhận ý kiến trả lời bằng văn bản của 16 tỉnh, thành phố. Trong số này, có 7 địa phương thống nhất toàn bộ với kế hoạch mở lại đường bay nội địa gồm: Điện Biên, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Thanh Hóa, Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và Cà Mau.

Có 6 địa phương thống nhất từng phần kế hoạch gồm: TP.HCM, Đắk Lắk, Nghệ An và Thừa Thiên Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu và Lâm Đồng. Chỉ có 3 địa phương đề nghị chưa thực hiện kế hoạch bao gồm Hà Nội, Hải Phòng và Gia Lai.

Trên cơ sở những địa phương đã thống nhất với kế hoạch mở lại đường bay nội địa, dự kiến từ 10/10, Cục Hàng không sẽ xin ý kiến khôi phục 10 đường bay giữa TP.HCM với Thanh Hóa, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Phú Quốc, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An và giữa Thanh Hóa với Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc. Tần suất bay sẽ được Cục Hàng không điều phối theo đăng ký của các hãng hàng không.