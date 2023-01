Va quẹt xe rồi xô xát khiến 2 người thương vong

Ngày 7/1, Công an quận Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ án mạng do va quẹt xe trên đường. Vụ việc làm một người chết, một người bị thương.

Theo điều tra ban đầu, khuya 6/1, anh Phạm Văn Đoan (37 tuổi, ngụ TX Bến Cát, Bình Dương) điều khiển xe máy chở anh Võ Minh Thiện (26 tuổi, ngụ TP.HCM). Khi đến vòng xoay Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định, thuộc phường 1, quận Gò Vấp, 2 người này xảy ra va quẹt với xe máy của anh L.T.D. (34 tuổi, ngụ TP.HCM). Sau va quẹt, anh D và anh Đoan xảy ra xô xát. Công an khám nghiệm hiện trường. Sau một hồi xô xát, anh D. bị Đoan đâm trúng ngực, nên gục xuống đường. Thấy vậy, anh Vũ Tấn Phát (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) liền chạy tới khống chế Đoan cũng bị Đoan đâm vào lưng. Ngay sau đó, nhiều người đi đường đã lao vào khống chế Đoan giao công an. Hai nạn nhân bị đâm nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng anh D. đã tử vong, còn vết thương của anh Phát hiện đã ổn. Công an nhanh chóng tới phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Hiện công an lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ. Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về phạt tiền, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật. Lãnh án sau gần 20 năm bỏ trốn Hùng đã cùng bạn tìm đánh nhóm thanh niên đối thủ, khiến một nạn nhân mù mắt với tỷ lệ thương tật 61%. Sau gần 20 năm lẩn trốn, Hùng mới bị bắt và đưa ra xét xử.

https://congan.com.vn/vu-an/va-quet-xe-roi-danh-nhau-mot-nguoi-bi-dam-chet_142132.html