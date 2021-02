V Lu An - mỹ phẩm thiên nhiên cho người da sạm, nám

Tình trạng da sạm màu, thâm nám ảnh hưởng không nhỏ đến diện mạo của cả nam giới và nữ giới, khiến nhiều người cảm thấy tự ti.

Nám có 2 dạng chính là nám mảng và nám chân sâu (nám đốm). Nám mảng là những mảng màu nâu nhạt hoặc đậm, xuất hiện nhiều ở hai bên gò má, trán… Chúng hình thành do sự gia tăng và rối loạn sắc tố melanin. Nguyên nhân có thể là tác động từ môi trường, như ánh nắng mặt trời, hay tác dụng phụ của thuốc... Bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể bị nám mảng.

Nám chân sâu (nám đốm) còn gọi là nám nội tiết, sinh ra do tình trạng rối loạn nội tiết tố, dẫn đến mất cân bằng các hormone trong cơ thể. Điều này làm tăng sinh hắc sắc tố melanin, đẩy dần lên trên bề mặt da và hình thành nên nám, tàn nhang, đồi mồi. Nám chân sâu xuất hiện chủ yếu ở phụ nữ sau tuổi 30, phụ nữ mang thai hoặc sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh.

Hiện nay, thị trường có nhiều sản phẩm dành cho da sạm, nám, tàn nhang, với các thành phần và nguồn gốc khác nhau. Điều này khiến người tiêu dùng bối rối, không biết nên chọn sản phẩm nào cho phù hợp.

Thấu hiểu được nỗi niềm của chị em phụ nữ, sau thời gian nỗ lực nghiên cứu cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm về nám da, V Lu An đã cho ra đời bộ sản phẩm từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, phù hợp với làn da và cơ địa phụ nữ Việt.

Loạt sản phẩm dành cho da nám của V Lu An dành riêng cho phụ nữ Việt.

Tinh chất dưỡng da cao cấp “Melasma Serum” chứa chiết xuất tinh chất thông đỏ quý giá, kết hợp với các dưỡng chất từ 7 loài hoa, sâm, cùng niacinamide (vitamin B3), AHA, Alpha Arbutin… Tinh chất thông đỏ giúp kích thích da tăng cường đào thải tế bào chết và đào thải hắc tố melanin ở lớp đáy của tế bào sừng, hỗ trợ làm mờ các đốm nâu tối màu. Ngoài ra, sản phẩm còn có khả năng hỗ trợ sản sinh tế bào mới, tăng sinh collagen cho da.

Melasma Serum chứa tinh chất thông đỏ.

Kem dưỡng da cao cấp “Melasma Cream” sử dụng các nguyên liệu sạch từ thiên nhiên. Trong đó, tinh chất thông đỏ chính là thành phần chủ đạo, kết hợp cùng các thành phần vitamin C, BHA… có nguồn gốc thực vật. Công thức này giúp ức chế và kích thích đào thải melanin ở lớp đáy của tế bào sừng, giúp làm sáng và mờ thâm, nám. Đồng thời, các dưỡng chất và thành phần dưỡng ẩm góp phần kích thích sửa chữa và tái tạo tế bào da, giúp da phục hồi hiệu quả hơn.

NSƯT Vũ Luân là giám đốc thương hiệu V Lu An Cosmetics.

Mỹ phẩm V Lu An Cosmetics do NSƯT Vũ Luân và doanh nhân Thu Hà - Giám đốc Công ty Mỹ Phẩm Thiên Nhiên - sáng lập, với mong muốn tạo ra các sản phẩm có chiết xuất tự nhiên, an toàn và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu làm đẹp ngày càng cao của cả nam giới và nữ giới.

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp V Lu An Cosmetics đã ra mắt thêm các dòng sản phẩm dưỡng da hàng ngày như gel rửa mặt "7 trong 1", nước hoa hồng "7 trong 1", xịt khoáng chống nắng, mặt nạ sủi bọt... giúp bạn lấy lại làn da tươi trẻ.

Bộ sản phẩm dưỡng da cao cấp chiết xuất từ thiên nhiên của V Lu An Cosmetics.