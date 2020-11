Uzi sắp trở lại tại LPL mùa xuân 2021

Xạ thủ huyền thoại Jian "Uzi" Zi-Hao nhiều khả năng trở lại đấu trường chuyên nghiệp sau 3 tháng kể từ ngày thông báo giải nghệ.

Theo VP Game, tuyển thủ Jian "Uzi" Zi-Hao sẽ trở lại thi đấu ở LPL mùa xuân 2021. Bến đỗ mới trong sự nghiệp của siêu xạ thủ 23 tuổi chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, mức lương của Uzi được cho là không dưới 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 350 tỷ đồng )/năm.

"Uzi là người rất nổi tiếng trong làng eSports đúng không? Chuyện anh ấy trở lại sau khi đã giải nghệ cũng không phải là quá vô lý. Gần đây, tôi có nghe được thông tin rằng rất nhiều đội tuyển tại LPL đang muốn mang Uzi trở lại", VP Game tiết lộ.

"Khi mà chuyện này tới tai tôi thì có nghĩa là mọi thứ đã chắc chắn như vậy rồi. Thậm chí giá trị hợp đồng của Uzi có thể lên tới 9 con số (100 triệu nhân dân tệ trở lên). Tôi không thể tiết lộ thông chi tiết nhưng điều này là có thật".

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Uzi là chức vô địch MSI 2018. Ảnh: Getty Images.

Hồi tháng 6, Uzi thông báo giải nghệ trong màu áo đội tuyển Royal Never Give Up (RNG) do gặp vấn đề về sức khỏe. Dù vậy, trong thời gian gần đây, Uzi đã hồi phục thể lực và ổn định tâm lý.

Uzi ra mắt đấu trường chuyên nghiệp trong màu áo Royal Club vào năm 2012 và nhanh chóng được cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ công nhận nhờ kỹ năng cá nhân thượng thừa.

Trong sự nghiệp, Uzi bỏ lỡ nhiều danh hiệu cao quý với 7 lần kết thúc ở hạng 2 tại LPL và Chung kết Thế giới (2013 và 2014). Chính điều này đã khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại thế giới đặt biệt danh cho Uzi là "Vua về nhì", giống như Michael Ballack của bóng đá.

Dù vậy, trong 8 năm thi đấu chuyên nghiệp, Uzi vẫn giành được 3 chức vô địch LPL, á quân Chung kết Thế giới 2013 và 2014, Mid-Season Invitational 2018 và Huy chương vàng ASIAD 2018.