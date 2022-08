Ưu tiên chuyển nhượng của 'Big Six' sau trận mở màn

Trong nhóm "Big Six" Premier League, Man Utd có màn khởi đầu kém nhất. Họ để thua 1-2 trước Brighton tại sân nhà Old Trafford. "Quỷ đỏ" tồn tại nhiều vấn đề. HLV Erik ten Hag có lý do để muốn bổ sung một tiền đạo và một tiền vệ.