Ưu thế '3 không' của MB SmartBank

Ngân hàng tự phục vụ MB SmartBank được đông đảo người trẻ sử dụng nhờ ưu thế tiết kiệm thời gian, mở cửa liên tục, không cần thẻ hay giấy tờ…

Lớn lên trong kỷ nguyên 4.0, gen Z am hiểu công nghệ và chuộng sử dụng dịch vụ số hóa khi giao dịch tài chính. Các dịch vụ như Internet banking, Mobile banking hay mô hình ngân hàng tự phục vụ… nhanh chóng được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Trong đó, mô hình ngân hàng tự phục vụ MB SmartBank được yêu thích nhờ mang đến trải nghiệm “3 không”.

Không tốn thời gian

Tại một điểm MB SmartBank, khách hàng có thể thực hiện hầu hết giao dịch như đăng ký tài khoản, mở ứng dụng, rút và nộp tiền mặt, gửi tiền nhanh, phát hành thẻ nhanh (Visa, Napas)… Thay vì phải lấy số, xếp hàng, chờ đợi khi đến các chi nhánh ngân hàng truyền thống, khách hàng sử dụng MB SmartBank được giao dịch nhanh chóng, thuận tiện.

Giao dịch ngân hàng tại MB SmartBank giúp khách hàng tối ưu thời gian.

Điều này có được là nhờ mô hình đồng bộ O2O (online to offline và ngược lại) cùng giải pháp tư vấn tài chính thông minh, cho phép khách hàng tự phục vụ hoặc được phục vụ với hàm lượng số tối đa. Mô hình này giúp đơn giản hóa quá trình giao dịch. Ngoài ra, mỗi điểm đều có chuyên viên tư vấn hỗ trợ khi cần thiết.

Các điểm MB SmartBank được thiết kế khoa học với 3 khu riêng biệt: Khu self - service (tự phục vụ) được trang trị hệ thống máy ATM, CRM, máy in thẻ tự động; khu self - learning (tự khám phá các sản phẩm dịch vụ) và khu vực ngồi chờ, tư vấn khách hàng.

Không dừng hoạt động

Khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại MB Smartbank bất cứ khi nào có nhu cầu, mọi lúc mọi điểm. Yếu tố này đặc biệt quan trọng với người làm công việc văn phòng, thường phụ thuộc vào giờ hành chính.

Việc mở tài khoản trở nên đơn giản hơn với mô hình ngân hàng tự phục vụ. Khách hàng có thể tự mở tài khoản với quy trình nhanh gọn, thực hiện cả ngày thứ 7, chủ nhật hoặc lễ, Tết.

Không cần thẻ hay giấy tờ

Giao dịch không dùng thẻ vật lý đang trở thành xu hướng. Với những bạn trẻ sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cùng lúc, việc lưu giữ thẻ ATM và ghi nhớ mật khẩu khá bất tiện. Thấu hiểu điều đó, MBBank đã áp dụng công nghệ tiên tiến để khách hàng không cần mang thẻ khi đi nộp/rút tiền tại MB SmartBank.

Đơn cử với giao dịch rút tiền mặt, khách hàng chỉ cần trải qua 3 bước đơn giản: Bước 1 truy cập app MBBank, chọn rút tiền ATM; Bước 2 chọn số tiền cần rút, kiểm tra thông tin, nhập mã OTP để được trả về mã rút tiền; Bước 3 nhập mã rút tiền vào máy CRM, nhận tiền và kết thúc giao dịch.

Một ưu điểm khác của MB SmartBank là khách hàng khi thực hiện các giao dịch không cần mang theo giấy tờ.

Khách hàng khi giao dịch tạiMB SmartBank không cần mang theo thẻ và giấy tờ.

Tính đến tháng 8, ngân hàng này đã triển khai được 30 điểm MB SmartBank tại Hà Nội và TP.HCM. Trong giai đoạn dịch bệnh, MBBank chú trọng nâng cao chất lượng các điểm giao dịch với mục tiêu mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Mô hình ngân hàng tự phục vụ được kỳ vọng trở thành trợ thủ đắc lực của người dùng khi thực hiện giao dịch tài chính.