Ưu điểm giúp dự án Opal Skyline hút nhà đầu tư

Với quy mô 2 tòa tháp cao 36 tầng, Opal Skyline thừa hưởng ưu điểm của dòng sản phẩm Opal về vị trí, quy hoạch, thiết kế, cũng như tiện ích đồng bộ.

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn Đất Xanh ghi dấu với thị trường bất động sản nhờ dòng sản phẩm Opal: Opal Riverside, Opal Garden, Opal Boulevard, Opal Skyline…

Dự án của dòng sản phẩm Opal sở hữu vị trí thuận lợi, tập trung chủ yếu tại phía đông TP.HCM, tiếp giáp đại lộ Phạm Văn Đồng, khu vực trung tâm TP. Dĩ An, TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương). Theo nhà phát triển, dòng sản phẩm này được đầu tư hệ thống tiện ích hiện đại và pháp lý vững chắc, trở thành nơi an cư và đầu tư sinh lời cho khách hàng.

Khu căn hộ cao cấp Opal Skyline hấp dẫn nhà đầu tư thị trường bất động sản Bình Dương.

Cuối năm 2017, khu căn hộ Opal Riverside (quận Thủ Đức) bắt đầu được bàn giao cho khách hàng. Đây là dự án đầu tiên trong dòng sản phẩm Opal, được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng xanh, tầm nhìn ra sông Sài Gòn cùng khu công viên rộng.

Với hệ thống tiện ích cao cấp như sân vườn trên cao, bến du thuyền, sân bóng rổ cùng hệ thống 25 tiện ích khác, Opal Riverside thời điểm ra mắt và bàn giao đã trở thành điểm nhấn nổi bật so với dự án khác trong khu vực.

Tiếp nối thành công đó, đến giữa năm 2018, khu căn hộ Opal Garden được bàn giao cho khách hàng. Có vị trí liền kề khu thương mại sầm uất và đại lộ Phạm Văn Đồng, dự án có hơn 25 tiện ích nội khu hiện đại, cùng hệ thống tiện ích ngoại khu phong phú.

Theo nhà phát triển, Opal Riverside và Opal Garden giúp sinh lời cho chủ sở hữu. Cụ thể, Opal Riverside khi ra mắt thị trường năm 2016 với giá 25 triệu/m2, nay chạm mức 40 triệu/m2; trong khi đó, Opal Garden tăng gấp 2-3 lần thời điểm mở bán.

Đến đầu năm 2019, khu căn hộ Opal Boulevard có vị trí tiếp giáp đại lộ Phạm Văn Đồng, thuộc thành phố Dĩ An (Bình Dương) được công bố với giá 33 triệu đồng/m2 nhanh chóng được nhà đầu tư đón nhận.

Đặc biệt, giá trị lợi nhuận tăng nhanh hơn khi dự án cất nóc vào tháng 7, dự kiến bàn giao quý II/2021. Đây là dòng sản phẩm trung cao cấp, đa dạng loại hình sản phẩm 1-3 phòng ngủ, có diện tích 71-109 m2, được thiết kế hiện đại cùng tầm nhìn thông thoáng, giúp tăng tối đa ánh sáng tự nhiên.

Tiếp nối thành công với dòng sản phẩm Opal phía đông TP.HCM, năm 2020, khu căn hộ cao cấp Opal Skyline tại thành phố mới Thuận An (Bình Dương) được công bố ra thị trường.

Opal Skyline thừa hưởng ưu điểm của dòng sản phẩm Opal, từ vị trí đắc địa, tiện ích nội khu hiện đại, cùng thiết kế chuẩn mực.

Nhằm tối ưu công năng sử dụng, căn hộ tại Opal Skyline được thiết kế linh hoạt, với không gian mở giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tạo ra tầm nhìn “không giới hạn”.

Đặc biệt, căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích khoảng 85 m2, đảm bảo nhu cầu “ở rộng sống sang” của gia đình đa thế hệ, đồng thời dễ dàng chuyển đổi công năng của gia chủ.

Các căn hộ 3 phòng ngủ đều được bố trí tại vị trí căn góc, đảm bảo tính riêng tư. Hệ thống cửa sổ lớn được lắp đặt tại tất cả phòng, mang đến nguồn ánh sáng tự nhiên, giúp gia chủ tận hưởng không khí trong lành và tươi mới.

Căn hộ 3 phòng ngủ với thiết kế liên hoàn tạo ra không gian sống khoáng đạt và tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Bên cạnh đó, hệ thống nội khu được đầu tư chỉn chu với hơn 25 tiện ích hiện đại, đáp ứng nhu cầu của cư dân về đời sống thể chất cũng như tinh thần, gồm khu chạy bộ, khu đọc sách, vườn Opal, khu tập gym, yoga…

Đồng thời, cư dân Opal Skyline dễ dàng kết nối với hệ thống ngân hàng, trường học, cửa hàng tiện lợi và các hệ tiện ích ngoại khu có sẵn.

Sở hữu ưu thế về vị trí, thiết kế cùng tiện ích nổi bật, Opal Skyline hứa hẹn nơi an cư lý tưởng cho gia đình trẻ; cũng như thuận tiện đầu tư, cho chuyên gia và kỹ sư nước ngoài đang làm việc tại Bình Dương và các khu vực lân cận thuê lại.