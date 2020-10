Ưu điểm của máy lọc nước uống học đường DongA DAD-4S

Ứng dụng công nghệ hiện đại, mẫu máy mới này có công suất lọc lớn, tạo nước uống an toàn và đạt chuẩn, giúp các trường học tiết kiệm chi phí cũng như góp phần bảo vệ môi trường.

Nhận biết nhu cầu có nguồn nước uống đạt chuẩn mà tiết kiệm chi phí tại các trường học, Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị TST đã nghiên cứu và đưa ra thị trường dòng máy lọc nước uống học đường có công suất lớn DongA DAD-4S. Dưới đây là những điểm cộng của sản phẩm này.

Công suất lớn, công nghệ hiện đại

Hưởng trọn những thế mạnh của TST trong lĩnh vực thiết bị lọc, máy lọc nước uống học đường công suất lớn DongA DAD-4S được trang bị hệ thống lọc 7 cấp và đèn UV diệt khuẩn. Máy sử dụng công nghệ lọc R.O (thẩm thấu ngược), với màng lọc có kích thước 0,0001 micromet. Không chỉ lọc được tạp chất, bụi bẩn và ion kim loại nặng, máy còn có thể loại bỏ vi khuẩn, vi sinh vật có kích thước nhỏ để tạo ra nguồn nước tinh khiết.

Nhờ công nghệ hiện đại, chất lượng nước đầu ra phù hợp "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai" (QCVN 6-1: 2010/BYT), đảm bảo an toàn cho người sử dụng khi uống ngay tại vòi.

Máy lọc DongA DAD-4S đem lại nguồn nước chất lượng, an toàn cho sức khỏe tại các trường học.

Bên cạnh đó, máy có 4 vòi lấy nước cùng công suất lọc lên đến 100 lít/giờ, đủ sức phục vụ 400 người mỗi ngày, đáp ứng tốt cho những trường học đông học sinh, sinh viên.

Vỏ máy được làm bằng inox 304 với độ hoàn thiện cao, chắc chắn, góp phần đem lại mỹ quan cho trường học. Máy cũng được trang bị khay hứng nước thừa, giúp nơi đặt máy luôn khô ráo, hạn chế tình trạng ẩm mốc.

Máy có thiết kế hiện đại, phù hợp với không gian trường học.

Đại diện một trường THPT tại TP.HCM chia sẻ: "Nhu cầu nước uống của học sinh là rất lớn, nhất là trong những ngày nắng hay những buổi vận động nhiều. Trước đây, chúng tôi sử dụng nước đóng chai sẵn nhưng vẫn chưa an tâm do khó kiểm soát chất lượng nguồn nước. Do đó, chúng tôi quyết định lắp máy lọc DongA DAD-4S, vừa đủ phục vụ cả trường, vừa đảm bảo nước uống an toàn, đạt chuẩn".

Tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rác thải

Không chỉ giúp nhà trường, học sinh và phụ huynh yên tâm về chất lượng nguồn nước, máy lọc DongA DAD-4S còn giúp người sử dụng tiết kiệm chi phí đáng kể.

Theo ước tính của công ty TST, chi phí cho mỗi lít nước từ máy khoảng 195-230 đồng, đã gồm chi phí đầu tư máy, tiền điện, tiền nước và chi phí thay thế lõi lọc (tính khấu hao máy 5 năm). Đây là con số thấp hơn nhiều lần so với nước đóng chai (khoảng 900-1.100 đồng/lít). Thêm nữa, chi phí đầu tư ban đầu của sản phẩm là khá hợp lý.

Chi phí mỗi lít nước từ máy lọc khoảng 195-230 đồng/lít.

Đồng thời, việc sử dụng máy lọc nước tại trường học cũng góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường. Thay vì mua nước đóng chai, học sinh, sinh viên và giáo viên có thể đem theo bình cá nhân, lấy nước từ máy để sử dụng. Về lâu dài, lượng chai nhựa xả ra sẽ được hạn chế không ít.

Bạn Huỳnh Anh, sinh viên tại một trường đại học đang sử dụng DongA DAD-4S, chia sẻ: "Bình thường mình hay mua nước đóng chai cho tiện vì ngại mang theo từ nhà. Từ khi trường có máy lọc mới, mình và các bạn đem theo chai cá nhân, đến trường chỉ cần lấy nước sẵn ở vòi. Việc này vừa thuận tiện, vừa giúp tiết kiệm một khoản tiền lại bớt áy náy vì sử dụng chai nhựa dùng một lần. Nước lọc từ máy cũng có vị dễ uống".