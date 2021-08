Ưu điểm của Hệ thống Trường mầm non Worldkids và Song ngữ quốc tế WIS

Với chương trình học chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất hiện đại và mức học phí không quá cao, trường mầm non Quốc tế Worldkids được nhiều phụ huynh “chọn mặt gửi vàng”.

Hệ thống Trường mầm non Worldkids và Song ngữ quốc tế WIS từng được vinh danh tại nhiều giải thưởng lớn như “Top 5 trường mầm non uy tín tại TP.HCM” (báo Tiếp Thị & Gia Đình bình chọn vào năm 2016), “Thương hiệu gia đình tin dùng năm 2017” (tạp chí Forbes). Để đạt được thành quả này, trường nỗ lực nâng cao chương trình học, cơ sở vật chất, xây dựng không gian học tập chuẩn quốc tế cho các bé mầm non.

Thế mạnh của trường là chương trình học được xây dựng bài bản dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo sự phát triển về thể chất lẫn trí tuệ cho trẻ. Chương trình học tại Worldkids giúp trẻ phát triển ở 5 phương diện quan trọng, gồm thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, thẩm mỹ.

Học sinh Worldkids tham gia hoạt động thể thao.

Ngoài ra, trường cũng kết hợp thêm phương pháp Montessori, Glenn Doman cùng các hoạt động ngoại khóa thú vị, mang đến cho bé môi trường học tập đa dạng. Đáng chú ý, hệ thống Song ngữ quốc tế WIS là một trong những nơi đang áp dụng IEYC - chương trình dành cho trẻ 2-5 tuổi của Fieldwork Education - một tổ chức Giáo dục hàng đầu Anh Quốc, được nhiều nước phát triển áp dụng.

Chương trình học của hệ thống trường mầm non Worldkids kết hợp nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị.

Tại Worldkids, phụ huynh có thể an tâm hơn khi trẻ được học tập với hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Trường luôn đặt sự tiện nghi, vệ sinh, an toàn của học sinh lên hàng đầu trong nhiều mặt như học tập, vui chơi, ăn uống, nghỉ ngơi. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, sức khoẻ của các bé càng được trường chú trọng nhiều hơn.

Theo đại diện Worldkids, là một trong những hệ thống mầm non đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn xanh Lotus về công trình xây dựng, trường mang đến không gian học tập trong lành, hòa hợp với thiên nhiên.

Không gian học và chơi nhiều cây xanh tại Worldkids.

Học phí là một trong những vấn đề phụ huynh quan tâm nhiều nhất trong quá trình chọn trường cho con. Trong thời điểm kinh tế gặp khó khăn vì dịch bệnh, hệ thống trường mầm non Worldkids giữ nguyên học phí. Đồng thời, trường hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán linh hoạt, nhằm tạo sự thuận tiện cho phụ huynh. Qua đó, trường mong muốn tạo cơ hội cho học sinh mọi tầng lớp có thể được tiếp cận môi trường học giáo dục quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 11 năm thành lập, hệ thống này đang triển khai chương trình “Ta có hẹn với tháng 9” với nhiều học bổng giá trị đến 50 triệu đồng và những phần quà hấp dẫn.