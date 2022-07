Bác sĩ Hồ Cao Vũ chia sẻ ưu điểm của dao Harmonic trong phẫu thuật tạo hình ngực sa trễ, giúp bệnh nhân tự tin với ngoại hình mới.

ThS.BS Hồ Cao Vũ đang công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và ngoại khoa bệnh lý lành tính. Bác sĩ cho biết ngực sa trễ không phải là bệnh, không gây nguy hiểm, ngoại trừ các trường hợp sa trễ nặng khiến lớp da ngực cọ vào da bụng, tạo nên vết hăm đỏ và lở loét.

Tuy nhiên, sa trễ ngực lại ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ, khiến nhiều chị em mất tự tin. Để khắc phục tình trạng sa trễ vòng một, can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ sử dụng dao Harmonic với chức năng đốt - hàn - cắt sẽ cầm máu tốt, hạn chế tổn thương mô. Đây được đánh giá là một trong những giải pháp tối ưu hiện nay để can thiệp tình trạng chảy xệ, sa trễ túi ngực.

Dao Harmonic có nhiều ưu điểm trong phẫu thuật tạo hình ngực sa trễ.

Phần lớn nguyên nhân sa trễ là do sau sinh. Một số khác bẩm sinh, hoặc do chị em chăm sóc vòng một không đúng cách, thói quen không mặc áo lót bảo hộ kể cả khi vận động thể thao, hay do lão hóa, giảm cân quá mức…

Tùy vào nhu cầu, mọi người có thể chọn treo sa trễ có đặt túi hay không đặt túi. Với tình trạng tuyến vú nhiều hay ít, da chảy xệ, dựa vào mong muốn của bệnh nhân mà bác sĩ sẽ lên phương pháp phẫu thuật tạo hình ngực sa trễ phù hợp.

ThS.BS Hồ Cao Vũ cho biết trong phẫu thuật tạo hình ngực sa trễ cần chú ý lớp mạc giữa tuyến vú phía trước và cơ ngực lớn, ở đó có nhiều hệ thống bạch huyết không màu, nhỏ khó có thể nhìn thấy. Do đó, dao Harmonic với chức năng hàn giúp cầm máu ngay lập tức sẽ hạn chế tổn thương mô, có lợi trong nâng ngực dưới tuyến nhờ bảo vệ được lớp mạc.

Tùy thuộc vào tình trạng thực tế và nhu cầu của từng bệnh nhân, các bác sĩ sẽ có phương pháp can thiệp phù hợp.

Sử dụng dao Harmonic với chức năng đốt - hàn - cắt trong các phẫu thuật treo ngực sa trễ có nhiều ưu điểm khi cắt bỏ mô mỡ, tuyến vú, giải phóng mô cần thiết. Kết quả sau phẫu thuật không đau, hầu như không sưng bầm; không phải dẫn lưu; rút ngắn thời gian nằm viện còn từ 6 đến 8 tiếng; bệnh nhân có thể trở lại công việc, sinh hoạt nhẹ nhàng bình thường sau một ngày. Đặc biệt, phương pháp này giảm thiểu rủi ro phải mổ đi mổ lại, tránh đau đớn, ảnh hưởng sức khỏe.

Bệnh nhân nên tìm đến cơ sở uy tín, bác sĩ có chuyên môn cao để thực hiện phẫu thuật tạo hình.

ThS.BS Hồ Cao Vũ đã có 10 năm trong lĩnh vực thẩm mỹ và tạo hình sử dụng dao Harmonic. Bác sĩ cho biết thêm phẫu thuật treo tạo hình ngực sa trễ bằng dao Harmonic phải thực hiện gây mê toàn thân. Do đó, bệnh nhân nên hiểu kỹ về bác sĩ thực hiện phẫu thuật, lựa chọn địa điểm thực hiện ca mổ tại các bệnh viện chính quy có trang thiết bị hiện đại. Nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp, cơ sở cần có đủ chuyên môn để kịp thời đảm bảo an toàn cho khách hàng.