Ưu điểm của căn hộ cao cấp Happy One - Central, Bình Dương

Nhờ vị trí đẹp, không gian sống xanh và tiện ích hiện đại, dự án Happy One - Central hứa hẹn đáp ứng tiêu chuẩn sống cao của nhóm khách hàng chuyên gia tại Bình Dương.

Người thuê căn hộ cao cấp ở Thủ Dầu Một, Bình Dương chủ yếu là chuyên gia nước ngoài có tiêu chuẩn sống cao. Vì vậy, các yếu tố vị trí đẹp, tiện ích thông minh, an ninh đảm bảo… là tiêu chuẩn quan trọng để nhóm khách hàng này chọn nơi an cư.

Là một trong những đơn vị tiên phong đầu tư vào dòng sản phẩm căn hộ hạng sang tại Thủ Dầu Một, đại diện Vạn Xuân Group cho biết khó khăn lớn nhất khi tiếp cận thị trường này chính là nghiên cứu đối tượng khách hàng để thiết kế dự án sao cho phù hợp. Với dự án Happy One - Central, chủ đầu tư kỳ vọng làm hài lòng nhóm khách hàng khó tính này.

Dự án căn hộ cao cấp Happy One - Central hứa hẹn trở thành chốn an cư lý tưởng cho nhóm khách hàng chuyên gia tại Bình Dương.

“Trước đây, Vạn Xuân Group đã có kinh nghiệm triển khai dự án tương tự và được các chuyên gia trong ngành đánh giá cao là Happy One - Phú Hòa và Happy One - Premier. Tuy nhiên với dự án lần này, chúng tôi muốn dành tâm huyết để mang đến một chốn an cư mới lạ, cao cấp hơn ngay trung tâm TP Thủ Dầu Một, đủ sức chinh phục khách hàng”, đại diện Vạn Xuân Group chia sẻ.

Happy One - Central đang là dự án nổi bật tại Thủ Dầu Một nhờ kiến trúc tòa tháp đôi 40 tầng cao, 3 tầng hầm, cung ứng cho thị thường 1.291 căn hộ và 13 shophouse. Với tầm nhìn từ trên cao, cư dân của Happy One Central có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Bình Dương đang ngày càng phát triển.

Happy One - Central mang đến không gian sống xanh.

Nhằm mang đến một cuộc sống tiện nghi, hiện đại trên cao, Vạn Xuân Group bố trí một tổ hợp tiện ích cao cấp từ tầng 1 đến tầng 40. Tổ hợp này bao gồm vườn treo nghệ thuật, cầu không trung, sảnh đón, sky bar, khu vực yoga, quảng trường ánh sáng, đài phun nước, hồ bơi vô cực…

Dù bất kỳ ở khu vực nào trong khuôn viên dự án, cư dân đều có thể tận hưởng cuộc sống hiện đại, tiện nghi. Tại đây, hệ thống 16 thang máy được bố trí và hoạt động

Là dự án căn hộ cao cấp, Happy One - Central hướng tới phong cách thiết kế hiện đại, đa dạng, phù hợp với mọi phân khúc khách hàng. Đồng thời, các thiết bị trong nhà đều được tích hợp công nghệ 4.0 dễ dàng điều khiển và sử dụng. Nội thất của căn hộ đến từ các thương hiệu nổi tiếng của châu Âu.

Hồ bơi vô cực tại tầng 3 của dự án.

Theo đại diện Vạn Xuân Group, giá trị sống mà Happy One - Central hướng đến là sự hiện đại, tiện nghi nhưng hòa hợp với thiên nhiên. Dự án mang đến không gian sống chuẩn xanh Singapore, thoáng đãng và trong lành. Tại đây, diện tích cây xanh lên đến 1,03 ha, trong khi đó mật độ xây dựng chỉ 34%.

Dự án tọa lạc tại phường Phú Hòa, chỉ cách đại lộ Bình Dương hơn 300 m. Trong vòng bán kính 5 km, cư dân có thể dễ dàng kết nối với các tiện ích sẵn có của khu vực như như bệnh viện, sân vận động, siêu thị, bến xe, trường học các cấp, trung tâm thương mại…, hay di chuyển đến các khu công nghiệp lớn của Bình Dương.