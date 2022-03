‘Út Gà’ lĩnh án 7 năm tù

Nguyễn Ngọc Thuận (còn gọi là "Út Gà") bị cáo buộc cầm đầu sới bạc quy mô lớn ở An Giang, thu hút hàng trăm người đến sát phạt.

Ngày 25/3, TAND tỉnh An Giang phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thuận (53 tuổi, ở tỉnh An Giang) 5 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc và 2 năm tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 7 năm tù.

42 bị cáo khác trong vụ án, mỗi người nhận mức án từ 12 tháng tù treo đến 36 tháng tù về các tội Tổ chức đánh bạc, Gá bạc và Đánh bạc.

Theo cáo buộc, ngày 2/8/2020, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ triệt phá sới bạc quy mô do Thuận cầm đầu tổ chức tại xã Đa Phước, huyện An Phú. Tại hiện trường, cảnh sát bắt giữ Thuận cùng nhiều người khác đang tổ chức cho gần trăm người đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu.

Thuận thời điểm bị cảnh sát bắt giữ và các bị cáo tại phiên xử. Ảnh: Tiến Tầm.

Hôm đó, cảnh sát thu giữ hơn 600 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Thuận, cảnh sát thu giữ thêm hơn 300 triệu đồng, 2 ôtô cùng nhiều tang vật khác phục vụ cho việc đánh bạc.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 6/2020 đến khi bị bắt giữ, Thuận cùng đồng bọn tổ chức 2 chiếu bạc, thu hút người khác đến sát phạt để thu tiền xâu.

Hôm bị bắt giữ, Thuận và các đồng phạm tổ chức cho khoảng 160 người tham gia 3 trận đá gà, với số tiền từ 6 triệu đồng đến 100 triệu đồng và 2 ca lắc tài xỉu, với số tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Thuận còn hùn vốn tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà với số tiền 100 triệu đồng. Căn cứ vào hành vi vi phạm của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên Thuận và các bị cáo mức án nêu trên.