USD tự do vượt 24.400 đồng

Giá USD trên tất cả kênh giao dịch trong nước phiên 15/7 đều ghi nhận mức tăng mạnh, trong đó, giá bán trên thị trường tự do đã vượt mốc 24.400 đồng/USD.

Bất chấp những động thái can thiệp sâu vào thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá quy đổi USD/VNĐ vẫn đang ghi nhận diễn biến tăng liên tục.

Trong phiên sáng nay (15/7), NHNN tiếp tục nâng tỷ giá trung tâm lên mức 23.225 đồng/USD, tăng 24 đồng so với phiên liền trước. Tính riêng tuần này, tỷ giá trung tâm đã tăng 48 đồng, mức tăng một tuần cao nhất mà NHNN điều chỉnh từ đầu năm đến nay.

Với biên độ giao dịch +/-3% theo tỷ giá trung tâm, giá mua - bán USD các ngân hàng được phép giao dịch phiên hôm nay dao động trong khoảng 22.528 đồng đến 23.922 đồng/USD.

Trên kênh tham khảo tại Sở giao dịch NHNN, cơ quan quản lý tiền tệ vẫn niêm yết giá mua USD ở mức 22.500 đồng và bán ra ở 23.400 đồng. Tuy nhiên, trên kênh giao dịch chính thức tại các ngân hàng thương mại, giá mua - bán đồng bạc xanh đã tăng mạnh phiên hôm nay.

Cụ thể, Vietcombank sáng nay niêm yết giá giao dịch đồng ngoại tệ này ở mức 23.300 - 23.580 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 35 đồng so với phiên liền trước. Tính riêng tuần này, giá bán USD tại Vietcombank chỉ giữ xu hướng đi lên và tăng 90 đồng từ đầu tuần.

Đà tăng này đã đưa giá bán USD tại Vietcombank lên mức cao nhất 2 năm. Lần gần nhất giá bán đồng bạc xanh tại nhà băng này vượt mức 23.580 đồng/USD đã diễn ra từ cuối tháng 3/2020.

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ USD/VNĐ TỪ ĐẦU NĂM 2022 Nguồn: Vietcombank; Tổng hợp Nhãn 31/1 7/2 14 21 28 7/3 14 21 28 4/4 11 18 25 2/5 9 16 23 30 6/6 13 20 27 29 4/7 11 15 Vietcombank mua đồng/USD 22500 22530 22580 22650 22670 22710 22750 22730 22735 22700 22720 22780 22840 22815 22815 22950 23035 23050 23055 23060 23100 23110 23120 23230 23210 23300 Vietcombank bán

22780 22810 22860 22930 22950 22990 23030 23010 23015 22980 23000 23060 23120 23095 23095 23230 23315 23330 23335 23340 23380 23390 23400 23520 23490 23580 Tự do (bán)

23650 23650 23600 23550 23530 23480 23500 23450 23400 23370 23320 23330 23430 23430 23730 24000 24000 23930 23880 23830 23980 23970 23970 23950 24150 24430

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá quy đổi USD tại VietinBank, BIDV và Agribank. Trong đó, VietinBank hiện chấp nhận mua vào USD ở mức 23.303 đồng, tăng 103 đồng so với hôm qua và cao hơn 173 đồng so với đầu tuần. Ở chiều bán, ngân hàng này đưa ra mức giá 23.583 đồng/USD, giảm 57 đồng so với hôm qua nhưng tăng 13 đồng so với đầu tuần. Trong phiên 14/7, VietinBank chính là nhà băng duy nhất đưa giá bán USD vượt mốc 23.600 đồng.

BIDV sáng nay chấp nhận mua vào USD ở mức 23.290 đồng và bán ra ở 23.570 đồng, cùng tăng 40 đồng so với phiên 14/7. Nếu so với đầu tuần, giá bán tại đây cũng đã tăng 80 đồng.

Agribank là ngân hàng quốc doanh niêm yết giá giao dịch USD thấp nhất, hiện ở mức 23.280 - 23.550 đồng/USD (mua vào - bán ra). Tuy vậy, so với đầu tuần, giá giao dịch tại đây vẫn tăng 60 đồng.

Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, giá bán đồng bạc xanh sáng nay hầu hết đã vượt xa mốc 23.500 đồng.

Trong đó, HDBank hiện chấp nhận mua vào ở mức 23.340 đồng/USD và bán ra ở 23.560 đồng/USD, tăng 20 đồng so với hôm qua và cao hơn 90 đồng từ đầu tuần. Techcombank chấp nhận mua vào ở giá 23.301 đồng và bán ra ở 23.582 đồng/USD, cũng tăng 22 đồng so với ngày 14/7 và cao hơn 90 đồng từ đầu tuần.

Tương tự, Sacombank hiện chấp nhận đổi 1 USD lấy 23.550 đồng; ACB và Eximbank chấp nhận giá quy đổi 23.540 đồng/USD; VPBank niêm yết giá 23.560 đồng/USD…

Đáng chú ý, giá giao dịch USD trên thị trường tự do đã tăng vọt trong sáng nay vượt qua mốc 24.400 đồng. Các đại lý hiện chỉ chấp nhận bán ra với giá 24.430 đồng/USD, tăng 120 đồng so với hôm qua. Ở chiều ngược lại, giá mua vào cũng tăng 50 đồng, hiện cố định ở 24.330 đồng/USD.

Nếu tính từ đầu tuần này, giá bán USD tự do đã tăng tới 280 đồng, tương đương mức tăng ròng 1,16%. Còn nếu tính từ đầu năm, tỷ giá quy đổi ngoại tệ này đã tăng tới 940 đồng/USD, tương đương hơn 4%.