USD ngân hàng chính thức đắt hơn euro

Hầu hết ngân hàng thương mại đều đã nâng giá bán USD cao hơn nhiều so với euro, điều chưa từng xảy ra trong hơn hai thập niên trở lại đây.

Giá bán USD tại hầu hết ngân hàng thương mại đã đắt hơn euro. Ảnh: Chí Hùng.

Thị trường ngoại hối Việt Nam đã chính thức ghi nhận dấu mốc lần đầu tiên kể từ năm 2000, các ngân hàng thương mại chấp nhận bán ra đồng euro với giá thấp hơn so với USD.

Cụ thể, trong phiên hôm nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD ở mức 23.334 đồng/USD, tiếp tục tăng 10 đồng so với cuối tuần trước.

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, đây là tỷ giá trung tâm quy đổi giữa Đồng Việt Nam với USD cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Điều này cho thấy tỷ giá USD/VNĐ trong nước đang chịu áp lực lớn sau động thái nâng lãi suất 0,75 điểm % của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuần trước.

Tỷ giá USD/VNĐ chưa ngừng tăng

Trong phiên hôm nay, tỷ giá tham khảo USD/VNĐ tại các Sở giao dịch của NHNN vẫn cố định ở mức 23.700 đồng/USD chiều bán và bỏ trống cột mua. Tuy nhiên, giá bán USD thực tế tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do đã ghi nhận xu hướng tăng cao so với tuần trước.

Trên kênh giao dịch chính thức, Vietcombank niêm yết giá mua - bán đồng bạc xanh ở mức 23.590 - 23.870 đồng/USD, tăng 25 đồng so với cuối tuần trước. Nếu so với đầu tuần trước, mức tăng tại nhà băng này là 60 đồng.

Đáng chú ý, đây cũng là giá bán USD cao nhất mà Vietcombank niêm yết kể từ năm 2000 đến nay. Tính riêng năm nay, mức tăng của đồng bạc xanh tại nhà băng này đã là 950 đồng, tương đương hơn 4,14%.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại 3 ngân hàng quốc doanh khác. Trong đó, BIDV niêm yết giá giao dịch ngoại tệ này ở mức 23.585 - 23.865 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 15 đồng so với phiên liền trước và cao hơn 55 đồng so với tuần trước. Tính từ đầu năm, giá bán USD tại nhà băng này cũng đã tăng 905 đồng, tương đương 3,94%.

TỶ GIÁ QUY ĐỔI USD/VNĐ CHƯA NGỪNG TĂNG TỪ ĐẦU NĂM Nguồn: Vietcombank; Tổng hợp Nhãn 3/1 10 17 24 31 7/2 14 21 28 7/3 14 21 28 4/4 11 18 25 2/5 9 16 23 30 6/6 13 20 27 4/7 11 18 25 1/8 8 15 22 29 5/9 12 19 26 Mua vào đồng/USD 22640 22540 22570 22530 22500 22530 22580 22650 22670 22710 22750 22730 22735 22700 22720 22780 22840 22815 22815 22950 23035 23050 23055 23060 23100 23110 23190 23210 23310 23250 23210 23250 23260 23265 23270 23400 23390 23530 23590 Bán ra

22920 22820 22850 22810 22780 22810 22860 22930 22950 22990 23030 23010 23015 22980 23000 23060 23120 23095 23095 23230 23315 23330 23335 23340 23380 23390 23470 23490 23590 23530 23490 23530 23540 23545 23550 23680 23670 23810 23870

Agribank hiện chấp nhận mua vào đồng bạc xanh ở mức 23.560 đồng/USD và bán ra ở 23.840 đồng/USD, cao hơn lần lượt 40 đồng so với tuần trước và 920 đồng so với đầu năm; VietinBank niêm yết ở 23.580 - 23.860 đồng/USD, cao hơn 835 đồng từ đầu năm.

Ở nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, giá bán USD hiện phổ biến duy trì trên mức 23.800 đồng.

Trong đó, HDBank niêm yết giá mua vào đồng ngoại tệ này ở mức 23.610 đồng/USD và bán ra ở 23.850 đồng/USD, cao hơn 60 đồng so với tuần trước và 800 đồng từ đầu năm.

Trong khi đó, Eximbank niêm yết ở mức 23.600 - 23.860 đồng/USD (mua vào - bán ra); Techcombank niêm yết ở 23.584 - 23.864 đồng/USD và Sacombank niêm yết ở 23.603 - 23.838 đồng/USD…

Trên thị trường tự do, tỷ giá quy đổi USD/VNĐ thậm chí còn tăng mạnh hơn. Hiện hầu hết đầu mối quy đổi ngoại tệ khu vực Hà Nội đều đã nâng giá mua - bán đồng bạc xanh lên trên mốc 24.000 đồng.

Trong đó, giá mua vào phổ biến ở mức 24.170 đồng/USD, tăng 110 đồng so với cuối tuần trước, trong khi giá bán ra được điều chỉnh tăng tới 140 đồng, hiện ở mức 24.270 đồng/USD.

USD ngân hàng chính thức đắt hơn euro

Cũng trong phiên đầu tuần hôm nay, trái với đà tăng mạnh của tỷ giá USD/VNĐ, tỷ giá quy đổi đồng tiền chung châu Âu - euro - sang Đồng Việt Nam lại ghi nhận xu hướng giảm mạnh.

Trong đó, giá bán euro tại hầu hết thị trường phiên hôm nay đều đã giảm sâu so với tuần trước.

Giá bán euro tại Sở giao dịch NHNN hiện ở mức 21.806 - 23.154 đồng/EUR (mua vào - bán ra), giảm 494 đồng so với cuối tuần trước và thấp hơn tới 546 đồng so với giá bán USD.

Trên kênh giao dịch ngân hàng, lần đầu tiên trong hơn 2 thập niên giao dịch của thị trường ngoại hối, hầu hết nhà băng đều đã đưa giá bán euro xuống thấp hơn giá bán USD.

GIÁ BÁN USD NGÂN HÀNG CHÍNH THỨC ĐẮT HƠN EURO Nguồn: Vietcombank; Tổng hợp Nhãn 1/8 3 5 8 10 12 15 17 19 22 24 26 29 31 2/9 5 7 9 12 14 16 19 21 23 26 USD đồng 23490 23530 23530 23530 23530 23530 23540 23545 23545 23545 23610 23570 23550 23600 23600 23680 23740 23690 23670 23730 23795 23810 23825 23845 23870 EUR

24548.09 24517.91 24609.36 24460.15 24554.01 24813.92 24699.32 24485.46 24268.73 24138.69 24022.15 24019.82 23912.62 24190.54 24190.54 23987.17 24014.27 24336.57 24405.5 24273.51 24216.21 24372.8 24144.55 23811.27 23648.37

Cụ thể, Vietcombank hiện niêm yết giá bán đồng tiền chung châu Âu ở mức 22.621,02 - 23.649,37 đồng/EUR (mua vào - bán ra), giảm 161,9 đồng so với phiên liền trước và chính thức thấp hơn giá bán USD.

Nếu so với một tuần trước, tỷ giá quy đổi EUR/VNĐ đã rơi mất 723,43 đồng, tương đương mức giảm ròng gần 3% chỉ sau một tuần. Thực tế, tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá quy đổi đồng euro sang Đồng Việt Nam đã giảm tới gần 2.900 đồng, tương đương mức giảm ròng gần 11%.

Tương tự, tại hầu hết ngân hàng khác hôm nay, giá bán euro đều xuống thấp hơn so với USD.

Trong đó, VietinBank chấp nhận quy đổi euro ở mức 23.711 đồng/EUR, giảm 424 đồng so với tuần trước và rẻ hơn 150 đồng so với giá bán USD; Agribank hiện bán ra euro với giá 23.364 đồng/EUR, rẻ hơn 476 đồng so với USD.

Mức chênh lệch giá bán giữa đồng euro và USD tại các ngân hàng tư nhân hiện cũng dao động trong khoảng 200-500 đồng. Trong đó, HDBank bán euro ở mức 23.243 đồng/EUR, thấp hơn 607 đồng so với USD; Techcombank bán giá 23.691/EUR, rẻ hơn 173 đồng; Sacombank bán ra ở mức 23.411 đồng/EUR, thấp hơn 427 đồng… Đáng chú ý, Eximbank hiện chỉ chấp nhận bán ra đồng tiền chung châu Âu ở mức 23.171 đồng/EUR, thấp hơn tới 689 đồng so với đồng bạc xanh.

Trên thị trường quốc tế, bất chấp việc NHNN đã tăng mạnh một loạt lãi suất điều hành thêm 1 điểm %, tỷ giá quy đổi USD/VNĐ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong đó, tỷ giá USD/VNĐ trên sàn ngoại hối IDC hiện phổ biến ở mức 23.715 đồng/USD, tăng 0,2% so với tuần gần nhất và đã cao hơn 3,9% so với đầu năm. Tương tự, tỷ giá quy đổi cặp tiền tệ này theo Google Finance hiện cố định ở mức 23.725 đồng/USD, cao hơn 0,13% so với một tuần trước và 3,81% từ đầu năm.

Đây cũng là tỷ giá quy đổi USD/VNĐ cao nhất kể từ khi cặp tiền tệ này được giao dịch trên thị trường ngoại hối từ năm 1998.