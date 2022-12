Uruguay nỗ lực giúp Jimenez thoát án treo giò 15 trận

Theo Mundo Deportivo, Hiệp hội Bóng đá Uruguay (AUF) đã thuê Ariel Reck, luật sư cũ của Lionel Messi để bào chữa cho Jose Gimenez và một số cầu thủ của đội tuyển quốc gia nước này.

Trước đó, FIFA đã mở hồ sơ điều tra hành vi của cầu thủ Uruguay sau trận thắng Ghana 2-0 tại vòng bảng World Cup 2022. Do bức xúc sau khi bị loại, một số học trò của HLV Diego Alonso đã vây trọng tài và có lời lẽ khó nghe với ông Siebert. Thậm chí, Jose Gimenez còn bị phát hiện có hành vi được xem là hành hung với một quan chức FIFA. Theo điều 11 và 12 trong Bộ luật xử phạt của FIFA, Gimenez có thể bị treo giò đến 15 trận.

Về phía Ariel Recik, ông từng được Liên đoàn Bóng đá Argentina thuê vào năm 2017. Chuyên gia về luật thể thao này đã hoàn thành nhiệm vụ giúp Lionel Messi thoát khỏi án treo giò để tiếp tục cùng "Albicelestes" hoàn thành vòng loại World Cup 2018. Khi đó, Messi đang đối mặt với án phạt cấm thi đấu 3 trận vì hành vi xúc phạm trọng tài.

Gaston Tealdi, phó chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Uruguay cho biết ông hoàn toàn tin tưởng vào kiến thức và kinh nghiệm của Ariel Reck. Ngoài ra, ông Gaston còn cho biết lệnh trong trường hợp Gimenez bị treo giò, án phạt này có thể sẽ áp dụng ngay ở CLB, cụ thể là Atletico Madrid chứ không nhất thiết chỉ tính trên tuyển quốc gia.

"Sẽ mất một thời gian để lệnh trừng phạt được đưa ra. Có thể là một tháng, hai tháng hoặc ba tháng", phó chủ tịch AUF cho biết.

Tại World Cup 2022, Uruguay dừng chân từ vòng bảng. Đại diện Nam Mỹ có cùng 4 điểm và hiệu số với Hàn Quốc nhưng xếp sau do kém số bàn ghi được (2 so với 4).

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019