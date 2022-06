Uông Tiểu Phi ngoại tình với 5 phụ nữ khi còn sống với Từ Hy Viên

Chứng cứ ngoại tình của Uông Tiểu Phi được Cát Tư Tề đăng tải. Bê bối cho thấy Từ Hy Viên trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, phải chịu đựng việc bị chồng phản bội.

Theo Sina, hôn nhân giữa Từ Hy Viên (Đại S) và Uông Tiểu Phi tiếp tục trở thành tin tức nhận được sự quan tâm từ công chúng Trung Quốc. Trong ngày 30/5, có hơn 30 hotsearch (chủ đề tìm kiếm nhiều nhất) xoay quanh mối quan hệ của cả hai được bàn luận trên mạng xã hội Weibo.

Tay săn ảnh Cát Tư Tề là người phá vỡ sự tĩnh lặng, khiến Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi có lời qua tiếng lại sau 6 tháng kết thúc quan hệ vợ chồng. Anh tiết lộ góc tối trong hôn nhân của nữ diễn viên hàng đầu showbiz Đài và doanh nhân gốc Bắc Kinh. Trong đó, Cát Tư Tề miêu tả Từ Hy Viên phải chịu đựng cuộc sống như địa ngục bên Uông Tiểu Phi.

Uông Tiểu Phi ngoại tình, bạo hành Từ Hy Viên

Tối 31/5, Cát Tư Tề có buổi livestream vén màn hôn nhân của Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên. Tay săn ảnh khẳng định nắm trong tay chứng cứ ngoại tình "không thể chối cãi" của doanh nhân họ Uông. Anh cho biết việc tung tin là chủ đích của bản thân, ngôi sao Bong bóng mùa hè không biết đến sự tồn tại của những bức ảnh thân mật giữa Uông Tiểu Phi với các cô gái khác.

Theo Cát Tư Tề, trong 10 năm hôn nhân với Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi qua lại với 5 cô gái. Tất cả đối tượng được Cát Tư Tề miêu tả là có mối quan hệ "đụng chạm cơ thể" với Uông Tiểu Phi. Tay săn ảnh cho biết khi nữ diễn viên Đài Loan mang thai 9 tháng, doanh nhân đã dắt bạn tình về nhà, thân mật công khai trước mặt Từ Hy Viên. Người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh chỉ là một trong những cô bồ của Uông Tiểu Phi.

Bằng chứng ngoại tình của Uông Tiểu Phi. Ảnh: Sina.

Paparazzi này tiết lộ Uông Tiểu Phi từng đẩy ngã Đại S trong thời gian cô chờ sinh khi cả hai tranh cãi. Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của vợ chồng ca sĩ Phạm Vỹ Kỳ - Trần Kiến Châu, Từ Hy Đệ. Để bảo vệ Từ Hy Viên, cựu vận động viên bóng rổ họ Trần ra tay đánh Uông Tiểu Phi.

Trước thông tin Uông Tiểu Phi muốn khởi kiện, Cát Tư Tề khẳng định sẵn sàng chờ ở tòa án, nhưng doanh nhân này sớm từ bỏ ý định vì chứng cứ xác thực trong tay paparazzi. "Tôi chắc chắn sẽ có mặt ở tòa án. Chiến tích của tôi khi đối đầu người nổi tiếng là chưa lần nào thua kiện, thắng 16 lần và có đến 35 lần được họ chủ động hòa giải. Anh Uông Tiểu Phi hôm qua còn thương lượng với tôi đấy", Cát Tư Tề tuyên bố với truyền thông.

Theo Cát Tư Tề, ba tiếng trước buổi livestream, Uông Tiểu Phi nhắn tin trao đổi, cầu xin anh ngừng tiết lộ tin tức và đăng tải hình ảnh ngoại tình lên mạng xã hội. Sau nhiều giờ "mặc cả", Uông Tiểu Phi đồng ý để anh vạch trần bê bối ngoại tình với 3 người đẹp, nhưng không được tiết lộ danh tính các cô gái.

Theo Sohu, những tiết lộ của Cát Tư Tề giống với chia sẻ của bạn thân Từ Hy Viên vào tháng 4. Trong tin nhắn được cho là của nữ diễn viên tâm sự với bạn thân, cô mô tả mối quan hệ vợ chồng với Uông Tiểu Phi "khổ sở không khác gì bị cầm tù". Ngôi sao xứ Đài bị chồng miệt thị vì vóc dáng kém thon gọn, so sánh cô với heo và yêu cầu ngừng ăn để giảm cân.

Theo bạn thân Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi vốn nóng tính, trái với vẻ ngoài lịch thiệp, điềm đạm. Anh thường xuyên đập phá đồ đạc, la hét vợ con mỗi lần say rượu. Không chỉ vậy, Uông Tiểu Phi chỉ yêu thương mỗi con gái, nghiêm khắc quá mức với con trai khiến cậu bé gặp vấn đề tâm lý.

"Uông Tiểu Phi khiến Hy Viên mất lòng tin. Anh ta cộc tính, gia trưởng và luôn nói chuyện thân mật với nhiều phụ nữ khác trong tình trạng say xỉn. Vì chồng thường xuyên vắng nhà, phải sống như chiếc bóng trong tổ ấm khiến Từ Hy Viên dần nguội lạnh tình cảm với Uông Tiểu Phi", bạn thân nữ diễn viên cho biết.

Chiều 1/6, chân dung một cô gái có quan hệ tình cảm với Uông Tiểu Phi được tiết lộ sau Trương Dĩnh Dĩnh. Người phụ nữ này đã nhận 12.000 USD từ doanh nhân vào tháng 6/2021. Trong thời gian này, Uông Tiểu Phi "một chân đạp hai thuyền". Anh vừa qua lại với Trương Dĩnh Dĩnh, vừa hẹn hò với cô gái nói trên.

Từ Hy Viên bị chồng cũ chơi xấu

Giữa làn sóng chứng cứ ngoại tình bị phanh phui, Uông Tiểu Phi tố cáo vợ cũ sử dụng thuốc cấm. Doanh nhân họ Uông cho biết Từ Hy Viên mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên, cô không đi chữa bệnh mà sử dụng đơn thuốc kê toa của người khác để điều trị, đây là loại thuốc bị cấm sử dụng. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn ép Uông Tiểu Phi đưa 35.000 USD /tháng để cô trang trải chi phí thuốc men.

Vụ việc khiến quản lý Liêu Vỹ Kỳ và bà Hoàng Xuân Mai - mẹ Từ Hy Viên - phải lên tiếng đính chính. Từ Hy Viên đau lòng, mất ngủ vì chồng cũ nói sai sự thật về cô. Trong khi bà Hoàng Xuân Mai khóc một ngày sau khi hay tin con rể có hành vi mượn tiếng nữ diễn viên để che giấu bê bối.

Từ Hy Viên tức giận, đau lòng khi bị chồng cũ chơi xấu. Ảnh: Sohu.

Bà Hoàng Xuân Mai chia sẻ: "Trước đây tôi đã nhiều lần bảo vệ cậu, nhưng lần này cậu đã đi quá giới hạn. Hãy giữ miệng giữ đức, đừng làm tổn thương Hy Viên và các cháu".

Mẹ nữ diễn viên giải thích sau khi sinh non con thứ hai, bệnh động kinh của Từ Hy Viên trở nặng khiến cô phải sử dụng thuốc trong thời gian dài. Do stress, Hy Viên uống thêm thuốc giãn cơ do bác sĩ kê, không phải chất cấm.

Ngoài ra, số tiền 35.000 USD Uông Tiểu Phi giao mỗi tháng không phải để Từ Hy Viên sử dụng mà là chi phí nuôi dưỡng hai con. Trong khi quản lý Liêu Vỹ Kỳ khẳng định Từ Hy Viên không làm gì trái pháp luật hay yêu sách chồng cũ. Số tiền 35.000 USD là Uông Tiểu Phi tự nguyện chu cấp cho gia đình.

Sau những phản bác mạnh mẽ từ phía nhà vợ, Uông Tiểu Phi đăng đàn xin lỗi. Anh cho biết vì sự bốc đồng đã làm ra việc đáng tiếc nhất cuộc đời. "Tôi cảm thấy tội lỗi với Từ Hy Viên, mẹ vợ và các con. Tôi đã xin lỗi họ và nhận được sự tha thứ. Tôi chấp nhận chỉ trích, chế giễu từ dân mạng. Tôi sẽ không làm xáo trộn cuộc sống của cô ấy nữa", Uông Tiểu Phi nói.

Cát Tư Tề chia sẻ bà Trương Lan - mẹ Uông Tiểu Phi - tức giận đến mức nhập viện, sức khỏe suy yếu sau khi biết về đời tư hỗn loạn của con trai. Hiện, Uông Tiểu Phi đã xóa bài đăng tuyên bố khởi kiện Cát Tư Tề. Theo QQ, động thái này cho thấy anh thừa nhận hành vi ngoại tình trong thời gian hôn nhân với Từ Hy Viên.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi chính thức chấm dứt hôn nhân vào tháng 11/2021. Họ ly thân và tham vấn về việc chia tay vào đầu năm. Trong tuyên bố ly hôn họ cho biết không còn muốn giữ gìn hôn nhân vì nhiều vấn đề nghiêm trọng. Sau khi đối thoại một cách nghiêm túc, hai người đồng ý đường ai nấy đi.