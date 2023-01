Uống một lon soda/ngày có thể tăng nguy cơ hói đầu ở nam giới

Các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc đã phát hiện ra mối liên hệ tiềm ẩn giữa việc tiêu thụ đồ uống có đường và chứng rụng tóc ở nam giới.

Tình trạng hói đầu vẫn có thể xảy ra ở nam giới dù bạn chỉ uống một cốc nước ngọt mỗi ngày. Ảnh: Health Digest.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh phát hiện ra nam giới chỉ uống một lon soda mỗi ngày có nguy cơ bị rụng tóc cao hơn 57% so với những người tránh đồ uống có ga.

Cụ thể, họ đã phân tích việc tiêu thụ “đồ uống có đường”, được gọi là SSB, trong nghiên cứu và đưa ra giả thuyết về khả năng bất kỳ loại đồ uống nào có nhiều đường bổ sung đều góp phần gây ra tình trạng này. Ngoại trừ soda dành cho người ăn kiêng, các loại đồ uống có đường khác như đồ uống thể thao, cà phê và trà có nguy cơ làm người uống bị rụng tóc, theo Eat This Not That.

Dữ liệu cho thấy 50% nam giới thường rụng tóc ở tuổi 50 và 25% nam giới bị hói có dấu hiệu rụng tóc sớm nhất trước tuổi 21, theo Cleveland Clinic.

Các nhà khoa học từ lâu tìm kiếm một phương pháp điều trị rụng tóc hiệu quả, nhưng những phương pháp điều trị có thể là vô ích nếu đàn ông tiếp tục uống soda. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, 63% người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên uống ít nhất một loại đồ uống có đường mỗi ngày.

Nghiên cứu mới nhất được công bố trên tạp chí Nutrients đã tìm kiếm mối liên hệ giữa việc tiêu thụ đồ uống ngọt và chứng rụng tóc ở nam giới, trong một cuộc khảo sát tự báo cáo với 1.028 nam giới tuổi từ 18 đến 45 ở Trung Quốc.

Những người tham gia trả lời các câu hỏi về tình trạng hói đầu trước đây, thói quen ăn uống của họ và liệu họ có gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe tâm thần nào không. Họ cũng được hỏi về mức độ thường xuyên tiêu thụ một số loại thực phẩm và đồ uống - cụ thể là nước ngọt và nước giải khát có đường.

Điều này tiết lộ mối liên hệ quan trọng giữa việc tiêu thụ nhiều đồ uống có đường và rụng tóc ở nam giới.

Các nhà điều tra nhận thấy những người tham gia khảo sát tiêu thụ lượng đồ uống có đường cao vì họ “không nhận thức được tác hại” của đồ uống có đường.

Người trẻ không lường trước được những hiểm họa sức khỏe từ thói quen hàng ngày. Ảnh: Shutterstock.

Các tác giả của cuộc nghiên cứu viết: “Bệnh tật và cái chết quá mơ hồ đối với những người trẻ tuổi, đến mức họ không sẵn sàng từ bỏ sự hài lòng do SSB mang lại vì mục tiêu sức khỏe lâu dài”.

Các nhà nghiên cứu kết luận thêm uống đồ uống có đường 1-3 lần/tuần làm tăng nguy cơ rụng tóc lên 21%, trong khi tiêu thụ 4-7 loại đồ uống ngọt làm tăng nguy cơ này lên 26%.

Ngoài việc rụng tóc, họ còn tìm thấy mối quan hệ giữa lượng đồ uống có đường và sức khỏe tâm lý có khả năng thúc đẩy vòng luẩn quẩn của chứng trầm cảm và lo lắng khiến tình trạng rụng tóc trở nên tồi tệ hơn.

Trong phân tích của họ, các nhà nghiên cứu phát hiện ra những người tiêu thụ 3 cốc nước ngọt mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao hơn khoảng 25%. Họ cũng phát hiện ra các loại đường đơn giản trong đồ uống có liên quan đến sự lo lắng gia tăng ở những người tham gia nghiên cứu 45 tuổi.

Phát hiện của các nhà khoa học là tương quan, có nghĩa là họ không thể chắc chắn soda gây rụng tóc, chỉ có điều là những người uống soda đang bị rụng tóc với tỷ lệ cao hơn.

Tuy nhiên, mối liên hệ tiềm năng giữa chế độ ăn uống kém và chứng hói đầu không phải là phát hiện đầu tiên, vì các nhà nghiên cứu khác đã phân tích tác động của muối và đường chân tóc. Một số nhà nghiên cứu đã ca ngợi việc ăn uống lành mạnh cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất khác nhau để ngăn ngừa rụng tóc. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu chế độ ăn uống lành mạnh có thực sự là cứu cánh hay không.