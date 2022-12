Uống cà phê sai cách có thể rút ngắn tuổi thọ

Bên cạnh nhiều lợi ích của cà phê như giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, uống cà phê sai cách cũng tác động tiêu cực đến tuổi thọ của một người.

Những người uống cà phê có nguy cơ tử vong thấp hơn so với những người kiêng cà phê. Ảnh: Wired.

Theo Eat This Not That, có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe khi uống cà phê thường xuyên. Cà phê có thể làm nên điều kỳ diệu cho cơ thể của bạn, thậm chí giúp bạn giảm cân.

Cà phê cũng được biết là giúp cải thiện sức khỏe não bộ và cung cấp cho bạn năng lượng khi cần. Nó thậm chí còn được phát hiện là có khả năng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim và tiểu đường.

Mặc dù cà phê mang lại một số lợi ích hữu ích, nó không phù hợp với một số người. Nếu bạn bị IBS (hội chứng ruột kích thích) hoặc các vấn đề về đường ruột khác, thường xuyên lo lắng hoặc đang mang thai, đang cho con bú, cà phê có thể không dành cho bạn.

Đối với những người muốn uống cà phê thường xuyên, điều quan trọng cần biết là nếu bạn không cẩn thận với thói quen uống cà phê của mình, nó có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Thói quen uống cà phê bao gồm những thứ như lượng bạn uống, thời điểm uống, loại bạn uống và những gì bạn thêm vào cốc cà phê.

Để tìm hiểu thêm về tác hại tiềm ẩn của những thói quen này, Eat This Not That đã chuyển sang nghiên cứu để tìm hiểu xem những thói quen nào có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn, theo khoa học.

Uống quá nhiều cà phê

Điều này có thể hiển nhiên, nhưng đó là một thói quen uống cà phê đáng lưu ý.

Một nghiên cứu trước đây đánh giá 40.000 người trưởng thành nhận thấy uống hơn 4 tách cà phê mỗi ngày có thể có tác động tiêu cực đến tuổi thọ của một người.

Tuy nhiên, các nhà khoa học là tác giả của nghiên cứu đã lưu ý uống 28 cốc một tuần là tốt (chính xác là 4 cốc mỗi ngày trong tuần), nhưng uống nhiều hơn mức đó có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực về tuổi thọ.

Theo khoa học, uống quá 4 cốc cà phê mỗi ngày có thể ảnh hưởng tuổi thọ. Ảnh: Rawpixel.

Cà phê nhiều đường

Nếu bạn đang gọi một cốc latte caramel lớn tại quán cà phê yêu thích của mình, có khả năng bạn đang tiêu thụ ít nhất 30 gram đường cùng một lúc, đôi khi là nhiều hơn, tùy thuộc vào cách bạn lựa chọn mức đường trong đơn hàng của mình.

Các nghiên cứu đã chỉ ra uống quá nhiều đường có thể dẫn đến tử vong sớm mà không phải do béo phì hay tăng cân.

Thực tế, đường có thể gây mất nước, đây có thể là triệu chứng của lượng đường trong máu cao và nếu không được kiểm soát kịp thời có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Thay vì gọi một ly latte có đường, bạn có thể yêu cầu một ly latte thông thường với lớp caramel nhỏ ở trên. Bạn có thể trộn caramel và vẫn có được hương vị ngọt nhưng với lượng đường ít hơn đáng kể.

Ăn, uống quá nhiều đường có thể dẫn đến tử vong sớm. Ảnh: Shutterstock.

Thêm quá nhiều kem

Tương tự món latte có đường, nếu bạn không cẩn thận với máy đánh kem, cà phê của bạn cũng sẽ ngập trong đường.

Lựa chọn sử dụng một ít sữa hoặc sữa hạnh nhân sẽ là lựa chọn tốt hơn so với cà phê kem có đường. Tuy nhiên, nếu thích hương vị cà phê ngọt ngào hơn, bạn chỉ cần cẩn thận khi đo lượng kem bạn cho vào cốc.

Tương tự đường, lượng kem bạn thêm vào cà phê cũng chỉ nên ở mức vừa phải. Ảnh: Shutterstock.

Khử caffeine

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Longevity & Healthspan cho biết caffeine thực sự có thể giúp kéo dài tuổi thọ, cải thiện sức khỏe và trì hoãn các bệnh liên quan đến tuổi tác như bệnh Alzheimer. Đó là bởi vì caffeine có thể giúp hạn chế chế độ ăn uống không lành mạnh và giảm tín hiệu insulin.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu Advances in Psychiatric Treatment về tác dụng thần kinh tâm thần của caffeine, tiêu thụ hơn 1.000 miligram caffeine mỗi ngày có thể gây ra những tác động tiêu cực lên cơ thể bao gồm tăng lo lắng, mất ngủ và các vấn đề về tiêu hóa.

Không uống cà phê

Theo AARP, những người uống cà phê có nguy cơ tử vong thấp hơn so với những người kiêng cà phê 10-15%. Vì vậy, đã đến lúc bạn bắt đầu pha cho mình một cốc cà phê vào buổi sáng.